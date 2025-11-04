Six Flags America cierra definitivamente tras 50 años de diversión familiar en Maryland

Publicado por Diane Hernández 4 de noviembre, 2025

El icónico parque de atracciones Six Flags America, junto con su parque acuático Hurricane Harbor, cerró oficialmente sus puertas el domingo 2 de noviembre de 2025, poniendo fin a medio siglo de funcionamiento. La empresa confirmó que el cierre forma parte de un plan de reestructuración y reducción de deuda tras su fusión con Cedar Fair en 2024.

Inaugurado originalmente en 1974 como The Wildlife Preserve, un safari para recorrer en automóvil, el parque evolucionó a lo largo de las décadas hasta convertirse en uno de los destinos de entretenimiento más populares de la costa este. En 1999 pasó a formar parte de la cadena Six Flags, ofreciendo más de 100 atracciones, montañas rusas, espectáculos y toboganes de agua.

"Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos creados juntos", publicó el parque en sus redes sociales tras su último día de operaciones.

Según la compañía, alrededor de 70 empleados a tiempo completo recibieron compensaciones y beneficios tras el cierre. Aunque aún no se ha decidido el destino de las atracciones, Six Flags Entertainment Corporation indicó que podrían reubicarse en otros parques o venderse a operadores externos.

El CEO Richard A. Zimmerman explicó en un comunicado que la decisión responde a una "revisión estratégica" de los activos de la empresa: "Creemos que comercializar la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de la inversión", dijo.

El cierre llega en un año de importantes cambios para la marca, que enfrenta pérdidas financieras superiores a los 100 millones de dólares y la próxima salida de Zimmerman a finales de 2025. Pese a los desafíos, Six Flags mantiene más de 20 parques activos en Estados Unidos, Canadá y México.