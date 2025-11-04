Diane Ladd, madre, musa y actriz inolvidable, murió a los 89 años

La actriz Diane Laddal recibir su estrella en el Paseo de Hollywood AFP

Publicado por Diane Hernández 4 de noviembre, 2025

La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar y madre de la intérprete Laura Dern, falleció este lunes a los 89 años en su casa de Ojai, California, acompañada por su hija.

Dern anunció la muerte con un sentido comentario: "Mi increíble heroína y mi gran regalo como madre falleció esta mañana en su casa de Ojai, California, conmigo a su lado", recogió la AFP.

Hasta el momento no han trascendido públicamente las causas de su fallecimiento.

Nacida en Misisipi en 1935, Ladd desarrolló una carrera que abarcó ocho décadas en cine, televisión y teatro. Fue nominada tres veces al Óscar a la mejor actriz de reparto por Alicia ya no vive aquí (1974), de Martin Scorsese; Corazón salvaje (1990), de David Lynch; y Rambling Rose (1991), en la que volvió a compartir pantalla con su hija.

Esta última marcó un hecho histórico al ser la única ocasión en que una madre y una hija fueron nominadas al Óscar por la misma película.

Ladd también participó en clásicos como Chinatown, National Lampoon’s Christmas Vacation, Primary Colors e Inland Empire. En televisión destacó en la serie de HBO Enlightened (2011–2013), nuevamente junto a Dern, y fue nominada a tres premios Emmy por su trabajo en distintas producciones.

Además de actriz, fue directora, guionista y autora del libro A Bad Afternoon for a Piece of Cake (2013). Le sobreviven su hija Laura Dern y dos nietos.