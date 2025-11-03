Siete muertos y 27 enfermos por un brote de listeriosis en lotes retirados de platos de pasta

Publicado por Carlos Dominguez 3 de noviembre, 2025

Un brote mortal de listeriosis relacionado con platos de pasta retirados del mercado ha causado siete muertes y 27 enfermedades en 18 estados. Los productos se vendían en las principales cadenas de supermercados, como Walmart, Kroger, Trader Joe's y Sprouts Farmers Market.

Las últimas enfermedades se produjeron en septiembre y octubre, la más reciente el 16 de octubre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las nuevas muertes se registraron en Hawai y Oregón. Las anteriores ocurrieron en Illinois, Michigan, Texas y Utah. Una de las personas que enfermó estaba embarazada y el resultado fue la muerte del feto.

De acuerdo a ABC, el brote se ha detectado en la pasta precocinada producida por Nate's Fine Foods en California. En septiembre, la empresa retiró casi 245.000 libras de pasta, incluidas cajas de linguini, fettuccine, penne y otros productos vendidos a grandes productores de platos calientes y ensaladas.

Productos retirados

Algunos de los artículos retirados son:

Sprouts Farmers Market: ensalada de pasta con mozzarella ahumada (fechas de caducidad: 10-29 de octubre de 2025).

Scott & Jon's: gambas con cuencos de linguini (fechas de caducidad en marzo de 2027).

También pueden estar afectados otros productos de Nate's Fine Foods.

Investigación y respuesta

La FDA, los CDC y el USDA están investigando activamente el brote.

Se insta a los consumidores a que comprueben si en sus frigoríficos y congeladores hay artículos retirados del mercado y eviten consumirlos.

Los minoristas han retirado los productos afectados de las estanterías, pero es posible que algunos sigan en circulación.

Compruebe las etiquetas de los productos para ver las fechas de caducidad y la información del proveedor.

Solicite atención médica si experimenta síntomas de listeriosis: fiebre, dolores musculares, náuseas o confusión.