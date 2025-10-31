Un informe del DHS revela que las amenazas de muerte contra los agentes del ICE aumentaron un 8.000%

Publicado por Williams Perdomo 31 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este jueves nuevas estadísticas sobre las amenazas violentas contra los agentes del orden público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El DHS detalló que los oficiales ahora enfrentan un aumento del 8.000 % en las amenazas de muerte en su contra.

“Nuestros agentes del ICE se enfrentan ahora a un aumento del 8.000 % en las amenazas de muerte en su contra, mientras arriesgan sus vidas cada día para eliminar a los peores delincuentes”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

En ese sentido, McLaughlin explicó que desde recompensas ofrecidas por sus asesinatos, amenazas a sus familias, acoso y doxxing en línea, los agentes están experimentando un nivel "sin precedentes" de violencia y amenazas contra ellos y sus familiares.

Además, la subsecretaria aseguró que las amenazas son impulsadas por los discursos políticos en contra del trabajo de las fuerzas de seguridad. Señaló a quienes promueven esa narrativa como "políticos santuarios".

"No se equivoquen, los políticos santuario están contribuyendo al aumento de las amenazas y agresiones violentas contra nuestros agentes a través de sus repetidas tácticas de difamación y demonización, incluidas comparaciones burdas con la Gestapo nazi. Esta violencia contra las fuerzas del orden debe terminar", resaltó McLaughlin.

Los criminales ofrecen 10.000 dólares por el asesinato de agentes El Departamento de Seguridad Nacional recordó que a principios de este mes anunció el arresto de Eduardo Aguilar, un inmigrante ilegal mexicano residente en Dallas, Texas.



El arresto se dio luego de que el sujeto publicara en TikTok, en español, un mensaje en el que pedía el asesinato de agentes del ICE. La publicación de Aguilar, del 9 de octubre de 2025, buscaba a “10 tipos en Dallas con determinación que no tuvieran miedo de [dos emojis de calavera]” y ofrecía “10.000 dólares por cada agente del ICE”.



El departamento también reveló que, en Texas, la esposa de un agente de ICE recibió una llamada que decía: “No sé cómo dejas que tu marido trabaje para ICE y duermes por las noches. Que te jodan, que se joda tu familia. Espero que tus hijos sean deportados por accidente. ¿Cómo puedes dormir? Que te jodan. ¿Oíste lo que les pasó a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Porque eso es lo que le va a pasar a tu familia”.

Un caso similar fue el registrado el 24 de octubre de 2025, cuando el ICE conoció una posible amenaza a la seguridad de los agentes debido a una publicación en Facebook de un hombre llamado James Adrian Warren.

"El 22 de octubre de 2025, esta persona compartió publicaciones que amenazaban a los agentes de ICE. La publicación se dirige específicamente a la oficina de ICE en Ferndale, Washington, y llama a ICE 'nazis' y 'la Gestapo'. El hombre también dice que comenzará a observar, seguir, grabar y denunciar a los empleados de ICE para 'hacerles la vida más difícil a los agentes de ICE aquí en el condado de Whatcom'", detalló el departamento.

"No nos detendrán"

Ante las amenazas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió un mensaje a los agentes y a los estadounidenses. Sostuvo que la política migratoria del presidente Donald Trump seguirá adelante:

"No nos detendrán ni nos retrasarán. ICE y nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley continuarán haciendo cumplir la ley. Y si le pone la mano encima a un agente del orden público, será procesado con todo el peso de la ley", dijo Noem.