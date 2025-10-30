ANÁLISIS
Haití, Jamaica y Cuba intentan levantarse tras la devastación del huracán Melissa
El fenómeno meteorológico está azotando las Bahamas con "vientos dañinos y lluvias torrenciales" después de haber causado la muerte de al menos 34 personas en el Caribe.
El Caribe amanece entre los escombros. Haití, Jamaica y Cuba inician un largo camino de recuperación tras el paso del huracán Melissa, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en el Atlántico, que dejó un rastro de destrucción, muerte y comunidades enteras incomunicadas.
En Jamaica, donde el Melissa tocó tierra como huracán categoría 5, la mayor en la escala Saffir Simpson, el sonido de motosierras y maquinaria pesada marcaba este jueves el inicio de la reconstrucción. En el sureste de la isla, brigadas del Gobierno y voluntarios despejaban carreteras bloqueadas por árboles y escombros, mientras intentaban acceder a zonas completamente aisladas.
"Ahora no tengo casa, pero tengo vida", dijo a AP Sheryl Smith, una residente que perdió el techo de su vivienda en la parroquia de St. Elizabeth. Su vecino, Sylvester Guthrie, se aferraba a una bicicleta: era lo único que le quedaba. Este es el consuelo de miles de habitantes del Caribe tras la tormenta: están vivos.
Las autoridades estiman que hasta el 90% de los techos en la ciudad costera de Black River fueron destruidos. El primer ministro Andrew Holness calificó la zona como "el epicentro de la devastación" y confirmó que más de 25.000 personas permanecen en refugios. Cerca del 77% de la isla sigue sin electricidad.
Vuelos humanitarios comenzaron a aterrizar en el aeropuerto internacional de Kingston, reabierto el miércoles por la noche, con cargamentos de alimentos, agua y medicamentos. La ONU pidió a la comunidad internacional que refuerce la ayuda y calificó los daños en Jamaica como "sin precedentes".
¿Hacia dónde se dirige Melissa?
Aunque se ha debilitado a categoría 2, sigue causando vientos fuertes, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas en el sureste de las Bahamas.
Según el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se desplazará rápidamente hacia el noreste y podría volver a intensificarse antes de acercarse a las Bermudas la noche del jueves.
Luego, se espera que pierda fuerza gradualmente en mar abierto, dejando atrás una estela de destrucción e inundaciones en el Caribe.
Dolor e inundaciones en Haití
En Haití, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones catastróficas, especialmente en la región sur, donde se reportan al menos 25 muertos y 18 desaparecidos. En la capital, Puerto Príncipe, el agua arrasó con los campamentos de desplazados que ya sufrían por la violencia de las pandillas.
"Melissa me lo quitó todo", dijo a la prensa entre lágrimas Steven Guadard, residente de Petit-Goâve, quien perdió a sus cuatro hijos durante el paso del huracán. La Agencia de Protección Civil informó que solo en esa localidad murieron 20 personas, 10 de ellas niños.
El consejo presidencial de transición, encabezado por Laurent Saint-Cyr, declaró que la cifra de víctimas podría aumentar y solicitó asistencia urgente, especialmente alimentos y refugio para las más de 11.000 personas desplazadas.
Sociedad
El huracán Melissa impacta Cuba: fuertes vientos, lluvias e inundaciones dañan el oriente del país
Diane Hernández
Cuba avanza lentamente entre los escombros y a oscuras
En Cuba, el huracán tocó tierra en el oriente de la isla como categoría 3, dejando tras de sí casas derrumbadas, carreteras cortadas y líneas eléctricas caídas. Gracias a la evacuación preventiva de más de 735.000 personas, no se reportaron víctimas mortales, según reportes del régimen.
La localidad de El Cobre, cercana a Santiago de Cuba, fue una de las más golpeadas. "El viento arrancó los techos de zinc, las casas se vinieron abajo... fue un desastre", relató Odalys Ojeda, jubilada de 61 años. Incluso la emblemática Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre, símbolo nacional y espiritual de los cubanos, sufrió daños estructurales.
El dictador Miguel Díaz-Canel encabezó una reunión televisada de Defensa Civil y pidió acelerar la recuperación en las provincias de Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas, donde las pérdidas agrícolas -especialmente en plantaciones de plátano, yuca y café- se consideran "significativas".
El país, que atraviesa una de las mayores crisis económicas, energéticas y epidemiológicas de su historia permanece con la región oriental desconectada del sistema eléctrico y muchas regiones aún están incomunicadas por la crecida de los ríos.
Todavía el régimen no ha dado cifras oficiales de los afectados, ni ha cuantificado los daños. Miles de personas en Cuba permanecen en albergues transitorios o esperan ayuda de las autoridades para recuperarse de huracanes anteriores, algunos están pendientes incluso por más de 10 años.
Sociedad
Melissa es el huracán más potente que toca tierra en 90 años
Virginia Martínez
Una tormenta histórica
Las autoridades de Haití informaron que al menos 25 personas, entre ellas niños, han fallecido. En Jamaica se han confirmado ocho muertes, mientras que en la República Dominicana se ha reportado una, lo que eleva la cifra total de fallecidos en el Caribe a 34. Cuba aún no ha reportado víctimas, pero ha sufrido una destrucción generalizada.
El Caribe comienza a contar sus pérdidas. Entre ruinas, lodo y lágrimas, los habitantes de Haití, Jamaica y Cuba comparten un mismo anhelo: volver a empezar.