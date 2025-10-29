¿Qué es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y cómo funciona?

Publicado por Diane Hernández 29 de octubre, 2025

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), conocido en español como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, es la principal iniciativa federal de ayuda alimentaria en Estados Unidos. Su objetivo es garantizar que millones de familias y personas con bajos ingresos tengan acceso a alimentos nutritivos y suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

¿Qué ofrece el programa SNAP?

A través de SNAP, los beneficiarios reciben una tarjeta electrónica de transferencia de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), que funciona como una tarjeta de débito. Con ella pueden comprar alimentos elegibles —como frutas, verduras, carnes, productos lácteos, pan y cereales— en supermercados, tiendas de abarrotes y mercados agrícolas autorizados en todo el país.

El programa no cubre artículos no alimenticios, comidas preparadas o bebidas alcohólicas.

¿Quién puede recibir SNAP?

SNAP está diseñado para personas y familias con ingresos bajos o en situación de vulnerabilidad económica. Los criterios de elegibilidad incluyen:

Nivel de ingresos : Varía según el tamaño del hogar y los estándares federales de pobreza.

: Varía según el tamaño del hogar y los estándares federales de pobreza. Gastos del hogar : Se consideran los costos de vivienda, servicios públicos, cuidado infantil y atención médica.

: Se consideran los costos de vivienda, servicios públicos, cuidado infantil y atención médica. Situación migratoria y laboral: En general, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o tener residencia legal permanente.

Cada estado administra las solicitudes de manera independiente, aunque las normas básicas son establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

¿Cómo se usa la tarjeta EBT?

La tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer) reemplazó los antiguos "cupones de alimentos" y puede utilizarse de manera sencilla:

El beneficiario recibe un monto mensual en su cuenta SNAP.

La tarjeta se pasa por el lector de pago en la caja registradora.

Se descuenta automáticamente el valor de los alimentos aprobados.

Además, en muchos estados se puede usar la tarjeta EBT para comprar alimentos en línea en plataformas como Amazon, Walmart o Instacart.

Impacto social y económico del SNAP más de 40 millones de personas en todo el país, entre ellas millones de niños y adultos mayores. Además de reducir la inseguridad alimentaria, SNAP estimula la economía local, ya que los fondos se gastan directamente en negocios de alimentos en las comunidades.



​Según El programa SNAP ayuda actualmente a, entre ellas millones de niños y adultos mayores. Además de reducir la inseguridad alimentaria, SNAP estimula la economía local, ya que los fondos se gastan directamente en negocios de alimentos en las comunidades.​Según datos del USDA , cada dólar invertido en SNAP genera hasta 1.50 dólares en actividad económica, lo que lo convierte en un programa esencial no solo para la salud pública, sino también para la estabilidad financiera de muchas regiones.

¿Por qué es importante el SNAP actualmente?

En tiempos de crisis económica, cierres gubernamentales o desastres naturales, SNAP se convierte en un pilar fundamental de apoyo social. Su continuidad es vital para millones de familias que dependen de este beneficio mensual para garantizar su alimentación.

El programa, además, refleja el compromiso del Gobierno estadounidense con la lucha contra el hambre y la desigualdad, reforzando la seguridad alimentaria en todos los estados.