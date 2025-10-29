El huracán Melissa impacta Cuba: fuertes vientos, lluvias e inundaciones dañan el oriente del país

Publicado por Diane Hernández 29 de octubre, 2025

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba durante la madrugada de este miércoles 29 de octubre de 2025, a las 3:10 am, por el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, como un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 195 km/h.

El fenómeno meteorológico a las 6:00 am aún mantenía vientos de 185 km/h y una presión central de 960 hPa, mientras avanzaba al nordeste del oriente cubano a 19 km/h.

El centro del sistema se encontraba a 20 km al sur de San Germán y 75 km al suroeste de Banes (Holguín), provincia por donde se prevé que salga al mar durante la mañana. Se reportan vientos huracanados e intensas lluvias en Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, con rachas de hasta 187 km/h en Contramaestre y vientos con fuerza de tormenta tropical en zonas de Las Tunas, incluido la zona costera de Puerto Padre.

Videos compartidos en Facebook por los usuarios muestran la fuerza de los vientos con los que el huracán Melissa azotaba Cuba esta mañana, luego de haber girado un poco al este en su trayectoria sobre el territorio oriental.

Las autoridades meteorológicas de la isla alertaron sobre marejadas e inundaciones costeras en el litoral sur, las cuales se extenderán al litoral norte oriental en las próximas horas. Insisten en que la calma del ojo no significa el fin del evento, pues los vientos regresarán con igual o mayor intensidad en dirección opuesta. Aunque el sistema muestra tendencia al debilitamiento, sus efectos continuarán durante toda la mañana de este miércoles.

Hasta el momento no se han reportado muertes en la isla caribeña.

El sistema huracanado afecta Cuba mientras la isla enfrenta una de las peores crisis económica, energética y epidemiológica de su historia.

De acuerdo al, Cuba sufrió "daños cuantiosos" por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste."Ha sido una madrugada muy compleja", indicó el oficialista en su cuenta de X , sin precisar los daños provocados por el meteoro, que llegó a la isla tras haber azotado Jamaica.Díaz-Canel no informó que mientras el huracán barría el oriente cubano de extremo a extremo, toda la región permanecía desconectada del sistema energético nacional , con dificultad para conocer la trayectoria de Melissa, y sin acceso a los servicios básicos.El sistema huracanado afecta Cuba mientraseconómica, energética y epidemiológica de su historia.

Trayectoria y evolución del huracán

Melissa tocó tierra en Jamaica el martes 28 de octubre al mediodía como un huracán de categoría 5, con vientos máximos de 295 km/h, antes de debilitarse a categoría 4 unas horas después.

El sistema se formó el 21 de octubre sobre el mar Caribe y alcanzó la categoría de huracán el sábado 25, intensificándose rápidamente hasta convertirse en el huracán más poderoso de la temporada 2025.

Los vientos huracanados se extienden hasta 45 km desde el ojo, y los de tormenta tropical alcanzan los 315 km, lo que amplía significativamente su zona de impacto.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Los especialistas del Centro Nacional de Huracanes de Florida advierten que Melissa podría generar inundaciones repentinas en áreas bajas y cercanas a ríos, principalmente en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

Se espera una marejada ciclónica significativa en la costa suroriental con olas de entre 6 y 9 pies (1.8–2.7 m), acompañadas de oleaje destructivo.

Para el oriente cubano, se pronostican acumulados de lluvia de entre 10 y 15 pulgadas (254–381 mm), con máximos locales de hasta 20 pulgadas (508 mm). Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Los vientos de tormenta tropical se mantendrán por más de 24 horas, mientras que los vientos huracanados azotarán la región oriental durante al menos seis horas continuas.

El sistema también afectará hoy a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos con condiciones de huracán, precisaron.