El huracán 'Melissa' se rebaja a categoría 3 tras devastar Jamaica y se dirige a Cuba

Publicado por Israel Duro 29 de octubre, 2025

El poderoso huracán Melissa se rebajó a categoría tres en su camino hacia Cuba después de haber golpeado con vientos feroces y lluvias torrenciales el martes a Jamaica, declarada "zona de desastre" por las autoridades. Hasta el momento se han reportado 10 muertes —tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana— relacionadas con el paso de la tormenta.

Melissa tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3 —desde el nivel máximo de 5— antes de volver a intensificarse y volver a perder fuerza. "Se espera que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, Bahamas y cerca de Bermudas", indicó el Centro Nacional de Huracanes de EEUU en su último boletín. Agregó que tocará tierra en Cuba "como un huracán mayor extremadamente peligroso en las próximas horas".

El peor huracán que ha azotado Jamaica desde que existen registros

La tormenta llegó sobre el mediodía a Jamaica como un de huracán categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor huracán que ha afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre". Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa está inundada. Las construcciones exteriores como los corrales para los animales o la cocina también fueron destruidos", declaró a la AFP Lisa Sangster, residente en el suroeste de Jamaica.

Kingston, la capital, se vio relativamente poco afectada, según Mathue Tapper, un residente de 31 años. "Tengo la impresión de que lo peor ya pasó", confesó a la AFP, aunque dijo estar muy preocupado por las zonas rurales.

Las autoridades habían llamado a la población a tener cuidado con los cocodrilos, que debido a las inundaciones podrían representar una amenaza.

Más poderoso que el Katrina

La potencia de Melissa supera la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

El lunes, el primer ministro Holness había advertido sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. "No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5", declaró. "Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

La ONU anunció el martes su intención de enviar por avión unos 2.000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados lo antes posible.

Los cubanos huyen de las zonas costeras y se preparan para 'Melissa'

Melissa se dirige ahora a Cuba, donde se espera que azote el este del país. Las autoridades declararon el "estado de alarma" en seis provincias: Granma, Las Tunas, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo. "Que no nos haga tanto daño", ruega Floraina Duany, de 82 años, a la Virgen del Cobre, la patrona de Cuba.

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

Se pronosticaba hasta un metro de lluvia, con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra también previstos en Haití, República Dominicana y Cuba.

En Haití las autoridades ordenaron el cierre de escuelas, comercios y administraciones el miércoles.

'Beryl', en 2024, la última gran tormenta que azotóJamaica

El último gran huracán que afectó a Jamaica fue Beryl, en julio de 2024, una tormenta anormalmente fuerte para esa época del año.