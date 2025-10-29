Florida ejecuta a un hombre por el asesinato y violación de su vecina en 1998

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de octubre, 2025

Florida ejecutó este martes por inyección letal a Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, condenado por la violación y el asesinato de su vecina Cynthia Campbell en 1998. Según el Departamento de Correcciones, la ejecución se consumó a las 18:14 hora local (22:14 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Grim había renunciado a presentar nuevas apelaciones a comienzos de octubre, y su sentencia de muerte —impuesta en 2000— quedó firme.

De acuerdo con los registros judiciales citados por AP, Campbell, de 41 años y abogada, fue reportada desaparecida en 1998 y su cuerpo fue hallado por un pescador cerca del Puente de la Bahía de Pensacola. La fiscalía detalló que la víctima presentaba múltiples golpes en rostro y cabeza —compatibles con un martillo— y 11 puñaladas en el pecho, siete de ellas con penetración cardíaca. Pruebas de ADN y otros indicios físicos vincularon a Grim con el crimen, por el que fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato en primer grado.

La ejecución de Grim es la decimoquinta realizada por Florida en 2025, lo que prolonga el récord anual del estado. A escala nacional, se contabilizan 41 ejecuciones en lo que va del año, el mayor número desde 2012 (cuando hubo 43). Florida utiliza un protocolo de tres fármacos —sedante, paralizante y un agente para detener el corazón— para aplicar la pena capital.