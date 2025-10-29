¿Cuáles fueron los huracanes más devastadores en la última década?

Publicado por Diane Hernández 29 de octubre, 2025

En los últimos diez años, el Caribe y EEUU han enfrentado una serie de huracanes históricos que han dejado tras de sí miles de víctimas, daños millonarios y profundas lecciones sobre vulnerabilidad climática.

De Puerto Rico a Florida, arrasando por toda la región, estas tormentas no solo destruyeron infraestructuras, sino que también redefinieron la conversación sobre el cambio climático y la preparación ante desastres.

Te dejamos una lista de los huracanes más devastadores entre 2015 y 2025:

Huracán María (2017)

El huracán María causó una devastación enorme en el Caribe, especialmente en Puerto Rico y la isla de Dominica. También en Islas Vírgenes.

Categoría 5

Hubo alrededor de 3.000 muertes en total, con Puerto Rico como el epicentro de la tragedia

Las pérdidas estimadas rondan los 91.600 millones de dólares en daños.

Fue un huracán que, además del viento, provocó un colapso en infraestructura crítica (red eléctrica, comunicaciones) y dejó secuelas de largo plazo.

María fue uno de los huracanes más mortales y costosos en la historia del Caribe.

Huracán Harvey (2017)

Forma parte de ese trío de tormentas que marcaron el año 2017 como uno de los más catastróficos en Estados Unidos. Harvey tocó tierra en Texas como huracán de categoría 4, provocando lluvias extremas e inundaciones históricas en la zona de Houston y alrededores.

Categoría 4

Se estimaron pérdidas de 125.000 millones de dólares en daños, lo que lo sitúa entre los huracanes más costosos para EEUU.

Más de 100 personas perdieron la vida .

. Su impacto fue especialmente acusado por la combinación de alta intensidad, zonas muy pobladas y lluvias prolongadas.

Harvey se estacionó sobre el sureste de Texas durante varios días, descargando lluvias históricas —más de 1.500 mm en algunas zonas— que provocaron inundaciones catastróficas en Houston.

Por estas razones, Harvey ejemplifica cómo los huracanes recientes no sólo han sido fuertes, sino que han tenido un daño creciente al combinarse con mayor desarrollo costero, mayor vulnerabilidad y quizá cambios en patrones meteorológicos.

Huracán Irma (2017)

También en 2017, Irma fue otro huracán de gran magnitud que afectó múltiples islas del Caribe, Cuba y posteriormente la península de Florida.

Categoría 5

Las estimaciones de daños varían entre 64.000 y 90.000 millones de dólares.

En la isla de Barbuda, por ejemplo, cerca del 95 % de las estructuras resultaron dañadas .

En EEUU, generó una evacuación masiva (más de seis millones de personas)

y dejó graves daños en infraestructura, especialmente en Florida. El huracán Irma dejó un saldo aproximado de alrededor de 130 muertos en total. En Florida se reportaron al menos 80 muertes.

Irma puso de relieve la magnitud de daño que puede causar un huracán muy fuerte (categoría 4/5) cuando impacta zonas con alta densidad de población y grandes activos costeros.

Huracán Michael (2018)

Aunque un poco menos costoso que otros en la lista, Michael merece mención por su intensidad y momento histórico del impacto.

Categoría 5. Tocó tierra en la costa del Panhandle de Florida el 10 de octubre de 2018 como huracán de gran intensidad — el primero en ese grado que afectó esa región.

El huracán Michael causó al menos 57 muertes en Estados Unidos. La mayoría de las víctimas se registraron en Florida.

Los daños se estimaron en aproximadamente 25.000 millones de dólares.

Las imágenes de la destrucción en zonas como Mexico Beach son impactantes, mostrando barrios casi enteramente arrasados.

Michael subraya cómo incluso huracanes que no alcanzan los extremos de los más grandes pueden tener un impacto "punta de lanza" en zonas que no están acostumbradas a ese nivel de daño.

Huracán Dorian (2019)

El huracán Dorian afectó principalmente a las Bahamas, donde las islas Ábaco y Gran Bahamas sufrieron inundaciones catastróficas y destrucción casi total debido a que la tormenta permaneció prácticamente estacionaria más de 24 horas. También impactó indirectamente la costa este de Estados Unidos, incluyendo Florida y las Carolinas.

Categoría 5

Daños estimados en unos 5.100 millones de dólares.

El huracán dejó un saldo aproximado de al menos 250 personas fallecidas, aunque la cifra exacta es difícil de precisar debido a la magnitud de la devastación.

Dorian fue una de las tormentas más poderosas jamás registradas en el Atlántico, con vientos sostenidos de 295 km/h.

En EEUU, se temió un impacto directo en Florida, pero la tormenta se desvió al norte dejando fuertes daños en las Carolinas.

Huracán Ian (2022)

Más recientemente, Ian representa el huracán más costoso que ha impactado Florida hasta la fecha.

Categoría 4

Las pérdidas se estiman en aproximadamente 112.000 millones de dólares, siendo el huracán más costoso en Florida .

. 161 muertes confirmadas, principalmente en Florida.

Tuvo un fuerte "storm surge" (oleaje ciclónico) y causó destrucción severa en áreas como Fort Myers, Sanibel, Pine Island.

Este huracán concretó varias tendencias peligrosas: intensidad alta, gran vulnerabilidad costera, gran población afectada, y efectos de inundación y marejada ciclónica, que superó los 3 metros en algunas zonas costeras.

Fue el huracán más costoso en la historia de Florida y uno de los más intensos registrados en el Golfo de México.

Huracán Fiona (2022)

El huracán Fiona tuvo un impacto significativo en el Caribe y más allá, causando severas inundaciones y apagones en Puerto Rico y República Dominicana. Posteriormente, Fiona continuó hacia el Atlántico Norte, afectando Bermudas y partes de Canadá atlántico.

Categoría 4

Aproximadamente 30 personas murieron en Puerto Rico y República Dominicana.

Las pérdidas económicas se estimaron alrededor de los 3.000 millones de dólares en Puerto Rico

; daños adicionales en República Dominicana, Bermudas y Canadá, sumando varias decenas de millones más. Aunque menos poderoso que María, Fiona causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, evidenciando la fragilidad de su red eléctrica.

El fenómeno meteorológico impactó con fuerza inusual a Canadá, convirtiéndose en uno de los peores sistemas de tormenta de su historia.