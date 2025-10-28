Acusan a un ciudadano indio de apuñalar a dos menores con un tenedor en un vuelo que iba de Chicago con destino a Alemania

Publicado por Agustina Blanco 28 de octubre, 2025

Un ciudadano indio de 28 años fue acusado de agredir presuntamente a dos pasajeros menores de edad con un tenedor metálico durante un vuelo de Lufthansa que cubría la ruta de Chicago a Alemania, lo que obligó a la aeronave a desviarse al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Praneeth Kumar Usiripalli enfrenta un cargo federal por agresión con un arma peligrosa con intención de causar lesiones corporales mientras viajaba en una aeronave bajo la jurisdicción especial de aeronaves de Estados Unidos, según documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Massachusetts.

Usiripalli fue arrestado el 25 de octubre de este año y está programado para comparecer ante un tribunal federal en Boston en los próximos días.

¿Qué pasó?



De acuerdo con la acusación formal, el incidente ocurrió a bordo del vuelo 431 de Lufthansa, con destino a Fráncfort, Alemania. Durante el vuelo, Usiripalli presuntamente apuñaló a un pasajero de 17 años, identificado en los documentos como Menor A, en la zona del hombro con un tenedor metálico. Seguidamente, agredió a un segundo pasajero masculino de 17 años, Menor B, en la parte posterior de la cabeza con el mismo utensilio. El Menor B resultó con una laceración en la cabeza.

Los detalles de la acusación describen que, tras el servicio de comida, el Menor A se despertó en el asiento del medio y vio a Usiripalli de pie sobre él. Usiripalli supuestamente usó su mano derecha para golpear al menor en el área de la clavícula izquierda con el tenedor. Inmediatamente después, se abalanzó sobre el Menor B, sentado a su derecha en la fila central del avión, y lo golpeó en la nuca.

Cuando la tripulación de vuelo intentó intervenir para someterlo, Usiripalli supuestamente levantó la mano, formó una pistola con los dedos, se la colocó en la boca y simuló apretar un gatillo.

Posteriormente, se giró hacia una pasajera a su izquierda y la abofeteó, además de intentar golpear a un miembro de la tripulación.

El disturbio provocó la desviación inmediata del vuelo al Aeropuerto Logan, donde Usiripalli fue detenido por las autoridades.

Usiripalli había ingresado previamente a Estados Unidos con una visa de estudiante y recientemente se había matriculado en un programa de maestría en estudios bíblicos, aunque actualmente, carece de estatus legal en el país.