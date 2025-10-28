Más de un millón de personas bajo alerta ante la llegada del huracán Melissa

Publicado por Santiago Ospital 28 de octubre, 2025

Las precipitaciones y los vientos del huracán Melissa que vienen azotando Jamaica desde el lunes continuaron ganando intensidad este martes, a medida que el huracán categoría 5 se acercaba a la isla con vientos de 280 km/h.

La Cruz Roja advirtió, incluso antes de su llegada, que 1,5 millones de personas podrían verse afectadas tan solo en Jamaica, aclarando que era una estimación a la baja. Incluso antes de que llegara, las autoridades reportaron tres muertos durante las podas de árboles como preparativo para el impacto. Asimismo, en Haití y República Dominicana se informó de otros cuatro.

A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes de Jamaica decidieron quedarse, según AFP. Uno de ellos, Roy Brown, hablando desde la histórica zona costera de Port Royal en Kingston, mencionó como motivo para desoír los pedidos de evacuación malas condiciones en los refugios gubernamentales. Otra más, Jennifer Ramdial, declaró: "Simplemente no me quiero ir".

"Instamos al público a que extreme las precauciones: actividades como subir a los tejados, colocar sacos de arena o cortar árboles pueden parecer sencillas, pero incluso los errores más insignificantes en condiciones de huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte", sostuvieron desde el Ministerio de Salud y Bienestar al informar de las primeras tres muertes. "Conducir por carreteras inundadas o zonas con escombros también es extremadamente peligroso", añadieron.

"Permanezca en su refugio seguro y no salga al exterior", aconsejaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). "Se esperan inundaciones repentinas catastróficas y mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra hasta el martes", previeron, añadiendo:

"Los vientos destructivos pueden causar fallos estructurales totales, especialmente en las zonas más elevadas, lo que provocará daños generalizados en las infraestructuras, cortes prolongados de electricidad y comunicaciones, y comunidades aisladas. A lo largo de la costa sur se esperan marejadas ciclónicas mortales y olas destructivas hasta el martes".

Parte del impacto de Melissa proviene de su ritmo lento: avanza a solo 5 km/h o menos, más despacio que una persona caminando. Aquel lento ritmo hace que permanezca más tiempo en cada zona de su trayecto.

El trayecto de Melissa

Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y República Dominicana. "Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos en todo el suroeste de Haití y el sur de la República Dominicana hasta mediados de la semana", advirtió el NWS para el martes y miércoles, añadiendo que en Haití era "probable" que se produjeran "daños extensos y el aislamiento de comunidades".

Luego, se espera que el huracán Melissa toque tierra en el este de Cuba como un huracán categoría 4.

El Consejo de Defensa Nacional declaró el lunes la "fase de alarma" en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas), aunque la falta de electricidad complica las tareas de difusión de información.

"Complete todos los preparativos ahora", instaron el martes desde el NWS por la mañana a los habitantes de la isla. "Se esperan lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en breve. Es probable que a lo largo del día de hoy comiencen marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos".

Más tarde, el Melissa se dirigirá hacia las Bahamas como un categoría 2. El servicio meteorológico aseguró que llegará allí el miércoles, por lo que apuró a completar los preparativos antes de la noche del martes y a seguir las instrucciones oficiales. Además, para las Islas Turcas y Caicos adelantó "condiciones de tormenta tropical, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas significativas".