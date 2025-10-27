El huracán Melissa en el Caribe sube a categoría máxima

Publicado por Carlos Dominguez 27 de octubre, 2025

El huracán Melissa alcanzó el lunes la categoría máxima, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que advirtió de posibles "inundaciones catastróficas" en varias islas del Caribe, con posibilidad de intensificarse aún más mientras se desplaza hacia Jamaica, Cuba y las Bahamas.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el organismo en su último aviso. "Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche".

Se espera que Melissa alcance vientos máximos de 160 mph (257 km/h), lo que lo convertiría en el más fuerte de los cinco huracanes registrados que han azotado directamente a Jamaica. El más reciente, y hasta ahora el más potente, fue el huracán Gilbert en 1988, que trajo ráfagas de 130 mph.

El huracán avanza lentamente

La tormenta se mueve a un ritmo preocupantemente lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria pueden sufrir condiciones adversas durante mucho más tiempo.

"Esta posibilidad de lluvias extremas, debido a la lentitud del movimiento, va a provocar una catastrofe aquí en Jamaica", afirmó Jamie Rhome, subdirector del NHC, en una rueda de prensa transmitida por Internet.

Un paso destructivo por el Caribe

Al menos cuatro personas murieron esta semana por el huracán en Haití y República Dominicana, donde provocó fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

Melissa es la decimotercera tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, la cual se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.