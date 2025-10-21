Murió Daniel Naroditsky, gran maestro de ajedrez, a los 29 años

Publicado por Williams Perdomo 21 de octubre, 2025

El joven prodigio estadounidense y gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky falleció repentinamente a los 29 años. La información fue confirmada por su familia en un comunicado publicado el lunes por su club de Charlotte, en Carolina del Norte .

"Daniel era un ajedrecista talentoso, un comentarista y un pedagogo, además de un apreciado miembro de la comunidad del ajedrez, admirado y respetado por los aficionados y los jugadores de todo el mundo", indicó el Charlotte Chess Center en el comunicado.

En el texto no se precisaron las causas del fallecimiento.

"Estoy consternado", escribió en las redes sociales el gran maestro estadounidense y número dos del mundo Hikaru Nakamura.

La leyenda Garry Kasparov también le rindió homenaje publicando en X una fotografía en la que aparece el excampeón del mundo con Naroditsky cuando éste era todavía un niño.