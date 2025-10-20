Murió Doug Martin, exjugador de la NFL y estrella de los Tampa Bay Buccaneers, a los 36 años

Publicado por Williams Perdomo 20 de octubre, 2025

Doug Martin, exjugador de la NFL y estrella de los Tampa Bay Buccaneers, murió a los 36 años de edad. La información fue confirmada por su familia.

"Con gran tristeza les informamos que Doug Martin falleció el sábado por la mañana (...) La causa de la muerte aún no está confirmada", dijo la familia de Martin mediante un comunicado obtenido por East Bay Times.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio de comunicación, Martin murió en un hospital bajo custodia policial de Oakland. Las autoridades -presuntamente- respondían a reportes de un allanamiento domiciliario poco después de las 4:15 a. m. en East Oakland.

Además, se supo que la situación continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

La carrera de Martin

Originario de Oakland y criado en Stockton, Martin jugó durante siete temporadas en la NFL. Fue elegido en la primera ronda del draft de 2012 (posición n.º 31) por los Tampa Bay Buccaneers, tras destacar en Boise State, y permaneció seis años con ese equipo antes de cerrar su carrera con los Oakland Raiders.

"Aunque su carrera estuvo marcada por destellos de brillantez, incluyendo otra temporada de 1.400 yardas terrestres en 2015, también se vio empañada por lesiones y problemas extradeportivos. En 2016, Martin fue suspendido cuatro partidos por violar la política de abuso de sustancias de la NFL tras dar positivo por una sustancia prohibida. Posteriormente buscó tratamiento y expresó públicamente su arrepentimiento, prometiendo reconstruir su salud y reputación", reseñó East Bay Times.