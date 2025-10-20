Un discurso incendiario y recompensas por asesinarlos: los agentes de la ley, en peligro

Publicado por Alejandro Baños 20 de octubre, 2025

Las fuerzas de seguridad corren un serio peligro. Esa es la afirmación que se deduce después de ver cómo las principales herramientas que tiene la Administración para socavar la violencia y la delincuencia en determinadas ubicaciones del país están siendo objeto de un discurso incendiario, de unas políticas contraproducentes e, incluso, de las amenazas de muerte procedentes de sujetos externos a los agentes, simplemente por hacer un trabajo cuya finalidad es proteger a los ciudadanos y a la seguridad nacional de aquellos que tratan de dinamitarlos.

A su regreso a la Casa Blanca como presidente, Donald Trump enumeró una serie puntos que se comprometía a cumplir. Dentro de su afamado eslogan Hagamos a América Grande de Nuevo (Make America Great Again) dejó espacio para que tuviese su representación el lema Hagamos a Estados Unidos Seguro de Nuevo (Make America Safe Again), con el que se implicaría en enderezar una situación complicada respecto a la seguridad en el país.

Para ello, el presidente anunció que se llevarían a cabo diferentes medidas para combatir la inseguridad en las calles heredada de la Administración Biden. Esas políticas involucran directamente a las fuerzas del orden, encargadas de hacer cumplir la ley, como, por ejemplo, mediante redadas para acabar con la inmigración ilegal que acarrea criminalidad y delincuencia.

Pero no a todos les ha gustado la dirección que han determinado seguir Trump y su gabinete. Diferentes actores, internos o externos, han tomado la decisión de obstaculizar, aplicando el método que sea, el rumbo de la Casa Blanca y de las fuerzas del orden respecto a este asunto.

La violencia contra los agentes del orden, su único argumento

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) son los principales protagonistas. Sus agentes se están encargando de hacer cumplir la ley con su trabajo, de luchar sin descanso para intentar erradicar la criminalidad y la delincuencia de las calles del país, en ciudades donde como Chicago (Illinois), Boston (Massachusetts) o Los Angeles (California).

Pero su función trae consecuencias para ellos mismos. Con el motivo de estar llevando a cabo operaciones contra la inmigración ilegal y la criminalidad, aquellos contra los que efectúan su cometido les intimidan y les amenazan con la muerte.

Esto se vio reflejado en junio, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de que las agresiones contra agentes del ICE aumentaron en un 500%.

Un mes después, esas agresiones contra funcionarios del ICE ya se habían incrementado hasta en un 700% desde que Trump inició su segundo mandato. "Estamos asistiendo a una temporada de caza contra nuestros agentes del orden", dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.

Más en detalle, hay situaciones que son más dramáticas. Por ejemplo, cuando se hizo público que distintos grupos criminales de México -designados como organizaciones terroristas extranjeras (CTO)- están ofreciendo cuantiosas recompensas para cualquiera que atente contra agentes del ICE o de la CBP en Chicago: desde 2.000 dólares por facilitar información personales de cualquier funcionario de seguridad hasta 50.000 dólares por asesinar a un alto cargo de cualquiera de las dos agencias.

Estas cantidades atraen a grupos criminales como los Latin Kings, que "han desplegado vigilantes en los tejados equipados con armas de fuego" en la ciudad y que no les intimida que, desde la Administración Trump, se haya tomado la decisión de desplegar a la Guardia Nacional -también lo ha hecho en otras ciudades, como Portland (Oregon) o Washington DC-.

Partido Demócrata: un discurso incendiario y unas políticas para confrontar

Internamente, no se facilita la labor de los agentes del ICE o de la CBP. Desde el ala más extremista del Partido Demócrata se están impulsando una retórica y unas políticas que no solo sirven para contrariar a la Administración Trump y al Partido Republicano. También con sus palabras y acciones están poniendo en riesgo a las fuerzas del orden, a las que "demonizan" tal y como opinan el presidente y sus compañeros.

"Esta violencia es resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas de izquierda radical, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con nazis", dijo Trump a finales de septiembre.

"Creo, en particular, que mis colegas demócratas deben plantearse preguntas muy difíciles sobre por qué personas de su partido político parecen estar involucradas en estos ataques con motivaciones políticas", agregó el vicepresidente JD Vance.

Algunos elementos del Partido Demócrata no han dudado en señalar a las fuerzas de seguridad por su labor. Un ejemplo es Gavin Newsom, gobernador de California, quien afirmó que Trump podría utilizar a agentes del ICE en las midterms del próximo año para "frenar" la participación. Su esposa, Jennifer Siebel Newsom, fue más allá al sostener que el ICE "persigue, vigila y arresta a familias".

El excandidato a vicepresidente y gobernador de Minnesota, Tim Walz, comparó al ICE con la policía secreta de la Alemania Nazi. "La Gestapo moderna de Donald Trump está recogiendo gente de las calles. Van en camionetas sin identificación, con máscaras, y los envían a mazmorras de tortura en el extranjero", dijo. Un símil que también hizo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

Así mismo decidió criticar al ICE Alexandria Ocasio-Cortez. A finales de mayo, la representante neoyorquina, miembro del radical grupo del Partido Demócrata conocido como The Squad, pidió la abolición del ICE, calificándola como "una agencia deshonesta que no debería existir".

Pero no solo fueron palabras; también actos. Desde Illinois, su gobernador, JB Pritzker, retó al ICE y pidió a sus conciudadanos que grabasen todas y cada una de las acciones que llevasen a cabo los agentes. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ordenó la creación de "zonas libres del ICE" en su ciudad.

Y en California, concretamente en el condado de Los Angeles, su Junta de Supervisores votó a favor de declarar una emergencia por las redadas de inmigración de la Administración Trump en el área.