La desconfianza en las universidades une a republicanos y demócratas: siete de cada diez estadounidenses afirman que el sistema va por mal camino

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de octubre, 2025

La desconfianza en el sistema educativo universitario ya es un tema bipartidista. De acuerdo un nuevo estudio del Pew Research Center, un 70% de los estadounidenses considera que la educación superior en Estados Unidos va en la dirección equivocada.

Según la encuesta, percepción negativa es generalizada y no distingue de demócratas, republicanos e independientes, que están preocupados por el nivel educativo, la falta de libertad de expresión en los campus y la preocupación por la utilidad laboral de los títulos universitarios.

Las universidades van por mal camino, según la gran mayoría de estadounidenses

La encuesta del Per Research Center arrojó que siete de cada diez estadounidenses creen que el sistema de educación superior en el país va por el camino equivocado, una cifra que refleja un deterioro sostenido de la confianza en las universidades.

El estudio señala: “El 77% de los republicanos y de los independientes con tendencia republicana dicen que el sistema de educación superior va en la dirección equivocada, en comparación con una mayoría algo menor (65%) de demócratas y simpatizantes demócratas. En ambos partidos, estos porcentajes han subido al menos 10 puntos desde 2020, y la brecha entre republicanos y demócratas se ha reducido”.

Los números, en ese sentido, son clarísimos: la educación superior, otrora pilar del progreso estadounidense, ahora enfrenta críticas de todo el espectro político tanto por su modelo financiero como por su desempeño académico y cultural.

Costos inalcanzables para muchos y una educación que ya no garantiza empleos

Uno de los datos más contundente se refiere al costo de las matrículas: casi ocho de cada diez (79%) afirma que las universidades hacen un trabajo regular o malo en mantener los precios asequibles. El descontento atraviesa cualquier sector social y político, reflejando la preocupación nacional por el endeudamiento estudiantil y el valor real de los títulos universitarios.

Aunado a los costos, también hay una fuerte percepción de que los centros de educación superior no están preparando adecuadamente a los jóvenes para el mercado laboral actual. En este dato los republicanos (64%) si están ligeramente más preocupados que los demócratas (47%). A pesar de que la brecha partidista persiste, el malestar es compartido: el sistema educativo, afirman los encuestados, parece estar desconectado de la economía real.

Poca de libertad de expresión y crisis de pensamiento crítico

El informe también muestra que las universidades son vistas cada vez más como espacios restrictivos para la libertad de expresión. El 45% de los estadounidenses cree que los campus hacen un trabajo regular o malo al exponer a los estudiantes a una amplia gama de opiniones y puntos de vista, mientras que un 46% opina lo mismo sobre las oportunidades que ofrecen para expresar ideas propias.

El escepticismo alcanza incluso áreas académicas clave: casi la mitad (49%) califica como regular o malo el desempeño de las universidades al desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas. Para muchos, las instituciones parecen más preocupadas por la corrección política que por la formación intelectual rigurosa. Esta percepción coincide con las medidas de la Administración Trump contra las principales casas de estudio del país.

La salud mental y ayuda financiera son otras deudas pendientes

La investigación también refleja inquietud sobre el apoyo emocional y económico que brindan las universidades a sus estudiantes. Un 46% de los encuestados considera que las instituciones hacen un trabajo insuficiente en proporcionar apoyo de salud mental a los estudiantes que lo necesitan, mientras que un 52% califica de regular o malo el esfuerzo de las universidades en ofrecer ayuda financiera adecuada.