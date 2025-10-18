Andrea Bocelli visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y cantó en la Oficina Oval

Publicado por Sabrina Martin 17 de octubre, 2025

El tenor italiano Andrea Bocelli visitó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde protagonizó un breve instante musical en la Oficina Oval. El encuentro fue difundido públicamente por Margo Martin, asistente especial del presidente, quien publicó videos del momento en la plataforma X.

Bocelli cantó Time to Say Goodbye en la Oficina Oval

En una de las grabaciones compartidas por Martin, se observa a Bocelli de pie frente al Resolute Desk, vestido con traje negro, corbata y gafas oscuras, mientras una pista instrumental comienza a reproducirse. Trump, ubicado detrás del escritorio presidencial, introduce el momento diciendo: “Escuchen esto”, antes de que Bocelli empiece a cantar al ritmo de Time to Say Goodbye. El tenor interpreta parte de la pieza y sonríe brevemente antes de continuar hasta el final del video.

Otro clip muestra a Trump y Bocelli conversando frente al escritorio, escuchando juntos una grabación de una obra del artista italiano, en un ambiente informal dentro de la Oficina Oval.

Trump confirma presentación de Bocelli en la Casa Blanca en diciembre

Más tarde, el presidente Trump declaró ante los periodistas que Andrea Bocelli regresará a la Casa Blanca para ofrecer una presentación el próximo 5 de diciembre, dos días antes de la ceremonia anual de los Kennedy Center Honors.