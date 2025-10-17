Un hombre de Ohio enfrenta cargos penales por dispararle a un alguacil federal

Publicado por Diane Hernández 17 de octubre, 2025

Un hombre de 55 años fue detenido y acusado de agredir a un oficial federal luego de un enfrentamiento armado ocurrido el pasado 15 de octubre en un apartamento de Cleveland, Ohio, informó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Según la denuncia penal, Larry Leon Dwight Wiley, residente de Cleveland, se atrincheró en su vivienda durante varias horas después de que miembros del Servicio de Alguaciles Federales llegaran para ejecutar una orden de arresto por una infracción previa a la ley federal.

Durante el operativo, Wiley habría apuntado y disparado contra los agentes, hiriendo en el brazo a un alguacil federal adjunto con una pistola calibre 380. El agente fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica por sus lesiones.

Wiley compareció por primera vez el 16 de octubre ante la jueza magistrada federal Jennifer Dowdell Armstrong, quien ordenó que permaneciera bajo custodia mientras el caso esté en curso, a solicitud del fiscal federal David M. Toepfer, del Distrito Norte de Ohio.

"Los agentes del orden lo arriesgan todo para protegernos, y este caso es un duro recordatorio de los peligros que enfrentan en el cumplimiento del deber", sostuvo la fiscal general Pam Bondi. Agregó que se alegraba de que el alguacil adjunto se recupera por completo y dijo: "Me aseguraré de que este atroz delito sea procesado con todo el rigor de la ley".

El fiscal Toepfer añadió que su oficina "procesará con firmeza a cualquiera que dañe a un agente de las fuerzas del orden federales que cumple la misión de proteger al público", explica la nota del DOJ, y agradeció la rápida intervención del Departamento de Policía de Cleveland, el FBI y la ATF.

Por su parte, Greg Nelsen, agente especial a cargo del FBI en Cleveland, destacó la cooperación entre agencias locales, estatales y federales: "Las acciones rápidas y decisivas de todos los equipos involucrados evitaron daños mayores y reflejan nuestro compromiso conjunto de mantener seguras nuestras comunidades".

Wiley enfrenta cargos por agresión a un agente federal con un arma mortal o peligrosa, delito que podría conllevar hasta 20 años de prisión. En caso de ser declarado culpable, la sentencia será determinada por el tribunal tras considerar factores como sus antecedentes penales y la naturaleza del delito.

El caso está siendo investigado por la División de Cleveland del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la División de Policía de Cleveland y la Oficina del Sheriff del Condado de Cuyahoga. La acusación está a cargo de los fiscales federales adjuntos Margaret A. Sweeney, Scott Zarzycki y James P. Lewis.