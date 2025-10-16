Voz media US Voz.us
Bloquean el proyecto ley para nombrar la calle de la embajada cubana en Washington como 'Oswaldo Payá Way'

Ted Cruz dijo sentirse "triste" por la decisión, responsabilizó al demócrata Cory Booker por la negativa, y aseguró que "lo único que ha cambiado es que Donald Trump es presidente ahora, y los demócratas están comprometidos con un obstruccionismo absoluto, incluso en cuestiones de derechos humanos que antes apoyaban".

Cruz hablando en CPAC/ Saul Loeb

Cruz hablando en CPAC/ Saul LoebAFP

Diane Hernández
Publicado por
Diane Hernández

El senador republicano Ted Cruz denunció este jueves el bloqueo que recibió su proyecto de ley para renombrar la calle frente a la embajada de Cuba en Washington como 'Oswaldo Payá Way', en honor al disidente cubano asesinado presuntamente por el régimen de La Habana

"Hoy bloquearon la aprobación de mi proyecto de ley bipartidista para renombrar la calle frente a la embajada de Cuba en Washington DC como 'Oswaldo Payá Way', cuyo objetivo es confrontar al régimen cubano con el legado de Payá, un disidente que asesinaron por defender la libertad", escribió Cruz en su perfil de X, junto un video de su intervención en el Congreso

El republicano, quien dijo sentirse "triste" por la decisión, responsabilizó al demócrata Cory Booker por la negativa, y aseguró que "lo único que ha cambiado es que Donald Trump es presidente ahora, y los demócratas están comprometidos con un obstruccionismo absoluto, incluso en cuestiones de derechos humanos que antes apoyaban". 

Cruz recordó en su mensaje que el Senado ya había respaldado por unanimidad el proyecto de ley para renombrar la calle frente a la sede diplomática cubana en DC.

"Los cubanoamericanos de Nueva Jersey y de todo el país están apesadumbrados por la objeción del senador. Mientras tanto, el gobierno comunista cubano celebra", agregó el político de 54 años. 

La respuesta del senador demócrata Cory Booker

Por su parte Cory Booker, aunque honró al luchador cubano por la libertad Oswaldo Payá, se opuso al proyecto de ley del senador Ted Cruz, calificándolo de "violación directa del derecho del Distrito a la autogestión".

'Oswaldo Payá Way', un recuerdo al luchador 

En agosto pasado los legisladores Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz retomaron el proyecto de ley bipartidista para renombrar la calle frente a la embajada del régimen de Cuba en Washington DC, como 'Oswaldo Payá Way', en honor al fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, quien fue presuntamente asesinado por la Seguridad del Estado.

Payá falleció con 60 años el 22 de julio de 2012, tras un accidente automovilístico aparentemente orquestado por el régimen castrista, en el que también murió el joven activista Harold Cepero.

El proyecto de ley fue reintroducido también por los senadores Ted Cruz (R), Richard Durbin (D), John Curtis (R) y Rick Scott (R).

¿Quién fue Oswaldo Payá?

Oswaldo José Payá Sardiñas nació el 29 de febrero de 1952, en La Habana, Cuba. De profesión ingeniero y activista de derechos humanos. Trabajó reparando y manteniendo equipos médicos en un hospital, aunque siempre estuvo muy involucrado en la oposición pacífica.

Fue fundador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), organización opositora pacífica que abogaba por reformas democráticas en Cuba. Impulsó el Proyecto Varela, iniciativa que consistía en recolectar firmas para pedir al gobierno cubano un referéndum sobre libertades como la expresión, la reunión, elecciones pluripartidistas, amnistía para presos políticos, etc. En 2002 logró presentar más de 11.000 firmas a la Asamblea Nacional, y posteriormente otras 14.000.

Fue galardonado internacionalmente, entre otros reconocimientos recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo en 2002.

Payá falleció en un accidente automovilístico el 22 de julio de 2012, en la provincia de Granma, Cuba.

Según las declaraciones oficiales, murió en un accidente de tráfico, cuando el coche en que viajaba salió de la carretera y chocó contra un árbol. El accidente también dejó heridos a otros pasajeros como Ángel Carromero (español) y un sueco.

Denuncias de la familia Payá y organismos de derechos humanos alegan que no fue un accidente, sino que hubo participación de agentes estatales cubanos que habrían provocado la colisión. En 2023, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que existen indicios serios y suficientes para concluir que agentes del Estado participaron en su muerte

