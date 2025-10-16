Murió Tomonobu Itagaki, creador de Ninja Gaiden y Dead or Alive

Publicado por Virginia Martínez 16 de octubre, 2025

Tomonobu Itagaki, fundador de Team Ninja y el famoso desarrollador japonés de videojuegos responsable de Dead or Alive y Ninja Gaiden (2004), murió a los 58 años. La información se conoció por una publicación póstuma en redes sociales que Itagaki había preparado para compartir tras su fallecimiento.

Su amigo cercano, James Mielke, cofundador y director creativo de Bitsummit, también confirmó la noticia en Bluesky e Instagram.

"Hoy perdí a un amigo que era más que un hermano para mí. Me llamó su hermano, me llamó su mejor amigo. Me siento honrado de haber sido cualquiera de estas cosas para él, y estaba igualmente agradecido por su amistad durante más de dos décadas. Estoy publicando su último mensaje de Facebook como una manera de compartir la noticia con sus propias palabras", escribió Mielke en su cuenta de Instagram.

En la publicación, Itagaki aseguró que "mi vida ha sido una serie de batallas. Seguimos ganando. He causado muchos problemas. Mantengo mis creencias y se las debo. Sin arrepentimientos".

El director de Tekken, Katsuhiro Harada, también publicó en X un mensaje en el que expresó su incredulidad ante la noticia. "De ninguna manera, Itagaki-san. Dijiste: "Tomemos algo algún día", ¿no? No lo creo. No lo creo", escribió Harada.

Tomonobu Itagaki fue ampliamente reconocido por haber creado y dirigido la saga de juegos de lucha Dead or Alive, lanzada por primera vez en los arcades en 1996, así como por haber revitalizado la franquicia Ninja Gaiden de Tecmo en Xbox en 2004.