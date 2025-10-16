Scott Adams será evaluado para acceder a una terapia avanzada contra el cáncer de próstata

Publicado por Sabrina Martin 15 de octubre, 2025

El creador de la tira cómica Dilbert, Scott Adams, atraviesa una etapa crítica de salud tras revelar que será evaluado para recibir Pluvicto, una terapia dirigida para casos avanzados de cáncer de próstata. El autor afirmó que este viernes se someterá a un escáner médico que determinará si es elegible para el tratamiento, proceso que podría tomar varias semanas antes de su aprobación. En caso de ser aceptado, Adams estima iniciar el procedimiento dentro de un mes.

El diagnóstico fue dado a conocer por el propio autor en mayo, durante una transmisión de su programa en YouTube Real Coffee with Scott Adams, donde confirmó que padecía un cáncer de próstata agresivo similar al del expresidente Joe Biden. En esa ocasión explicó que vivía con dolor permanente, dependía de un andador para movilizarse y que ya había comenzado a prepararse emocionalmente para el posible desenlace de su enfermedad.

De la fama al aislamiento mediático

Adams alcanzó reconocimiento internacional con Dilbert, una sátira sobre la cultura corporativa que debutó en 1989 y llegó a difundirse en más de 2.000 periódicos. En 2023, su trabajo dejó de ser publicado por la mayoría de medios estadounidenses tras una controversia generada por comentarios sobre temas raciales realizados en una emisión de su programa en línea. Adams respondió entonces que sus palabras habían sido “hiperbólicas” y defendió su derecho a opinar, aun cuando esto derivó en la retirada de su historieta de numerosos diarios.

Actualmente continúa activo a través de sus transmisiones digitales y publicaciones en línea, donde mantiene una comunidad de seguidores mientras afronta su batalla contra el cáncer y espera una decisión médica sobre su posible acceso al tratamiento con Pluvicto.