Criminales mexicanos ofrecen hasta $50.000 por atentar contra agentes de la CBP o del ICE

Publicado por Alejandro Baños 15 de octubre, 2025

Distintos grupos criminales de México -designados como organizaciones terroristas extranjeras (CTO)- están ofreciendo cuantiosas recompensas para cualquiera que atente contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Chicago (Illinois).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en el que afirma que ha recopilado "información fiable" que muestra cómo delincuentes mexicanos están comprometidos a dar hasta $50.000 a cualquier persona que asesine a altos cargos de ambas agencias.

"Estas redes criminales han dado instrucciones explícitas a simpatizantes con sede en Estados Unidos, incluidas bandas callejeras de Chicago, para que vigilen, acosen y asesinen a agentes federales", resumió el DHS.

Tienen "vigilantes en los tejados equipados con armas de fuego"

El departamento dirigido por Kristi Noem detalló alguno de los modus operandi de estas organizaciones criminales para atentar contra los agentes del ICE o de la CBP. Por ejemplo, explicó que miembros de grupos como los Latin Kings "han desplegado vigilantes en los tejados equipados con armas de fuego y comunicaciones por radio". "

"Estas personas siguen los movimientos del ICE y la CBP en tiempo real y transmiten las coordenadas. Esta vigilancia ha permitido emboscadas e interrupciones durante las acciones rutinarias de aplicación de la ley, incluidas las recientes redadas en el marco de la Operación Midway Blitz", agregó el DHS.

También comentó que en Chicago -y en otras ciudades, como Portland (Oregon)-, integrantes de Antifa -que ha sido recientemente designada como "organización terrorista doméstica"- ha proporcionado "apoyo logístico, como suministros para protestas pre organizadas, divulgación de la identidad de agentes e interferencia sobre el terreno para proteger de la deportación a personas vinculadas a los carteles".

Recompensas por asesinar, secuestrar o revelar datos personales

"Estas redes criminales no solo se resisten al Estado de derecho, sino que están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades. Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo ello por atreverse a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. No vamos a ceder ante estas amenazas, y todos los delincuentes, terroristas y extranjeros ilegales se enfrentarán a la justicia estadounidense", aseguró Noem.

Al margen de los $50.000 que los terroristas ofrecen por el asesinato de un alto cargo del ICE o de la CBP, también obsequiarán con $2.000 a cualquiera que de datos personales sobre agentes y con entre $5.000 y $10.000 a cualquiera que secuestre o agreda sin matar a personal federal.

Hace unos días, el Departamento de Justicia (DOJ) informó del arresto de un presunto líder de los Latin Kings en Chicago -Juan Espinoza Martínez- que se comprometió a pagar $10.000 a cualquiera que matase a un agente de la CBP.