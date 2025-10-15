Publicado por Virginia Martínez 15 de octubre, 2025

El artista soul D'Angelo, pionero del neo-soul y autor de temas como 'Untitled (How Does It Feel?)', falleció este martes a los 51 años. Se encontraba recibiendo tratamiento por un cáncer de páncreas.

"La estrella brillante en nuestra familia ha apagado su luz para nosotros", sostuvo su familia en un comunicado compartido a Variety. "Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este difícil momento, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros para llorar su pérdida y, al mismo tiempo, celebrar el regalo de las canciones que ha dejado al mundo".

Nacido en Richmond, Virginia (este), Michael D'Angelo Archer saltó a la fama en 1995 con su álbum debut Brown Sugar, en el cual inauguró un nuevo soul que mezclaba R&B y hip-hop. Publicó dos álbumes más: Voodoo en el 2000 y Black Messiah en 2014.

Ganó cuatro premios Grammy. También ayudó a abril el camino a artistas como Erykah Badu, Lauryn Hill, Bilal y Frank Ocean.

"Qué triste pérdida la de D'Angelo. Hemos pasado tantos buenos momentos juntos. Te echaremos mucho de menos", escribió en X el productor DJ Premier, con quien trabajó en el sencillo Devil's Pie de 1998.

"Descansa en paz", escribió Beyoncé su página web. "Te agradecemos por tu hermosa música, tu voz, tu maestría en el piano, tu arte. Fuiste el pionero del neo-soul y eso cambió y transformó el rhythm & blues para siempre. Nunca te olvidaremos".

Tyler, the Creator también se sumó a la lista de artistas y productores que enviaron sus condolencias, escribiendo una publicación en Instagram en la que aseguró que Voodoo ayudó a "dar forma" a su "ADN musical".

El actor Jamie Foxx y Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, también acudieron a Instagram para despedir al músico.

"Dios te puso aquí por una razón y todos tuvimos la suerte de ver lo que Dios ha creado. Por eso hoy lágrimas reales corren por mi rostro... al escuchar la noticia de que Dios se ha llevado a casa a una de sus creaciones especiales", escribió el primero, mientras que el segundo admitió que a pesar de nunca haberlo conocido en persona su música le hacía volverse humilde. "Qué voz tan singular y hermosa, y qué enfoque tan inimitable para componer canciones", añadió. "¡Qué músico!".