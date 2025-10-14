El Pentágono enfrenta una rebelión de los principales medios por sus nuevas normas de prensa

Publicado por Diane Hernández 14 de octubre, 2025

Numerosos medios de comunicación han expresado su rechazo a las nuevas normas de prensa anunciadas por el Departamento de Guerra, argumentando que podrían restringir la libertad de los periodistas para informar sobre asuntos militares y de seguridad nacional.

El desacuerdo surge a raíz de un nuevo compromiso que el Pentágono solicita a los periodistas firmar como condición para mantener sus credenciales de prensa. Dicho documento compromete a los reporteros a cumplir con las reglas de la institución respecto al manejo de información no autorizada oficialmente para su divulgación.

Amplio rechazo en el sector mediático

Hasta el momento, medios como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Reuters, NPR, The Guardian, The Atlantic y Axios han anunciado que no firmarán el compromiso. A ellos se suman también otras dos redacciones: Newsmax y The Washington Times.

Los grupos de libertad de prensa, incluido el Pentagon Press Association, han advertido que las nuevas normas parecen "diseñadas para sofocar la prensa libre y potencialmente exponernos a un proceso judicial simplemente por hacer nuestro trabajo".

La postura del Pentágono

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió las medidas señalando que "el acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho", escribió en su perfil de X.

Según el Departamento de Defensa, las nuevas reglas buscan garantizar que los periodistas acreditados cumplan con estándares de confidencialidad y seguridad en el manejo de información sensible.

El Pentágono introdujo las normas el mes pasado y, tras varias semanas de negociaciones con asociaciones de prensa, realizó algunos ajustes. Entre ellos, aclaró que los periodistas no están obligados a enviar sus textos al departamento antes de su publicación. Sin embargo, advirtió que podrían perder sus credenciales si no firman el compromiso antes del plazo fijado.

Reacciones de los medios

​

​ The Washington Post calificó las restricciones como una amenaza a las protecciones de la Primera Enmienda.

calificó las restricciones como una amenaza a las protecciones de la Primera Enmienda. ​ The Atlantic sostuvo que los requisitos "violan los derechos constitucionales de los periodistas y de los ciudadanos que buscan saber cómo se emplean los recursos públicos".

sostuvo que los requisitos "violan los derechos constitucionales de los periodistas y de los ciudadanos que buscan saber cómo se emplean los recursos públicos". ​The Guardian consideró que la política impone "restricciones inaceptables a actividades protegidas por la Primera Enmienda".

consideró que la política impone "restricciones inaceptables a actividades protegidas por la Primera Enmienda". ​Reuters y NPR advirtieron que las normas erosionan los principios de independencia y confianza que sustentan el periodismo.

y advirtieron que las normas erosionan los principios de independencia y confianza que sustentan el periodismo. ​The New York Times subrayó que el público "tiene derecho a saber cómo operan el gobierno y el ejército", y que las nuevas reglas podrían limitar esa función de vigilancia. En comunicados emitidos en los últimos días, los editores de varios medios expresaron sus motivos para no firmar la política revisada:

Un precedente inusual

No es la primera vez que medios de distintos espectros ideológicos coinciden en defensa de la libertad de prensa. En febrero, Newsmax y Fox News firmaron conjuntamente una carta a la Casa Blanca solicitando que se levantara la prohibición contra periodistas de Associated Press.

El debate actual forma parte de un contexto más amplio de cambios en la política comunicacional del Pentágono. En meses recientes, el Departamento de Guerra ha reorganizado su sistema de acreditaciones y espacios de trabajo, reemplazando a varias redacciones tradicionales por medios conservadores bajo un sistema de rotación.

Hasta el momento, sólo un medio —la cadena de televisión conservadora One America News (OAN)— ha manifestado su disposición a firmar el compromiso propuesto.