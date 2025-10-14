Inundaciones en Alaska: al menos un muerto, tres desaparecidos y cerca de mil desplazados

Publicado por Santiago Ospital 14 de octubre, 2025

Las autoridades de Alaska confirmaron la primera víctima mortal del clima severo del fin de semana, cuando los remanentes del tifón Halong golpearon comunidades costeras con vientos huracanados, marejadas ciclónicas y crecidas del agua. Incluso arrancaron casas enteras de sus cimientos.

Dos de las comunidades afectadas fueron Kipnuk y Kwigillingok. Entre ambas, las autoridades debieron rescatar al menos a 51 personas, algunas del techo de edificios. En la última se confirmó la muerte de una mujer, así como la desaparición de tres personas. Por la tarde, la Policía Estatal de Alaska informó de que se encontraba intentando verificar reportes de desaparecidos en Kipnuk.

Unas 1.000 personas debieron evacuar, según un conteo provisorio del mayor proveedor de servicios sanitarios de la región, la Yukon-Kuskokwim Health Corporation. Al menos 180 personas se refugiaron en dos escuelas, y 37 hogares "se han perdido, y un número significativo de otras han sufrido daños importantes".

Las labores de búsqueda y rescate comenzaron temprano el lunes y continuaron durante la noche. Colaboran con la Policía Estatal de Alaska la Guardia Costera, la Guardia Nacional del Ejército de Alaska y la Guardia Nacional Aérea de Alaska.

"Varias de estas aldeas han quedado completamente devastadas", dijo Capitán Christopher Culpepper, comandante del Sector Oeste de Alaska y Ártico de la Guardia Costera, en palabras recogidas por el medio local Alaska Beacon. "Totalmente inundadas, con varios metros de profundidad, lo que ha arrancado las casas de sus cimientos. Esto ha puesto a la gente en peligro, nadando, flotando, tratando de encontrar escombros a los que agarrarse en la oscuridad de la noche". La prioridad ahora, destacó, es "salvar vidas".

"Es desgarrador ver las imágenes", sostuvo la senadora Lisa Murkowski, oriunda del estado. "Casas arrasadas, familias desplazadas y comunidades que se enfrentan a pérdidas inimaginables". Además, dijo estar "profundamente agradecida" con los rescatistas y los "buenos samaritanos que cuidan de sus vecinos": "Ver a los habitantes de Alaska cuidarse unos a otros en esta tormenta me da esperanza".

Inundaciones récord, vientos de huracán vivieron subidas del agua históricas el fin de semana, esta última rompiendo un récord establecido hace más de 50 años.

​Kipnuk superó los 6,6 pies (2 metros) por encima de la línea de marea alta normal. Rompió así la marca de 4,7 pies (1,4 metros) del 2000.

Kwigillingok superó los 6,3 pies (1,9 metros) por encima de la línea de marea alta normal. Lejos de la marca anterior de 3,1 pies (0,9 metros) de 1990.

Los registros oficiales mostraron también que algunas comunidades costeras sufrieron vientos propios de huracanes categoría 2 (de 96 a 110 mph o 59 a 68 km/h). Por ejemplo, Kusilvak tuvo ráfagas de 107 mph (66 km/h) y Toksook Bay de 100 mph (62 km/h).

Más adverso durante la semana

Aunque desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) celebraron que la tormenta estaba retrocediendo, desplazando su centro hacia aguas canadienses, advirtieron que todavía habrá zonas con riesgo de inundación hasta el martes.

También avisaron de que el martes llegará una nueva tormenta con vientos fuertes, aunque los niveles de subida de agua serán menos intensos. La noche del martes será el momento de mayor intensidad, y el miércoles durante el día se irá disipando.

La subida de agua, que se espera llegue como mucho a los 2 pies (menos de 1 metro) sobre la máxima normal, estará "ni por asomo cerca de lo que estuvieron". Impactarán, nuevamente, sobre todo a Kipnuk y Kwigillingok.

Aunque de menor intensidad, la nueva tormenta puede complicar aún más las labores de rescate, y luego las de recuperación. Autoridades locales sostuvieron que la recuperación llevará tiempo, y que deberán acelerarlas todo lo posible ante la llegada del invierno.