Publicado por Carlos Dominguez 14 de octubre, 2025

El Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk se celebra oficialmente el 14 de octubre, día en el que habría cumplido 32 años, en homenaje a la memoria y al importante legado del activista conservador y fundador de Turning Point USA (TPUSA), quien fue asesinado de un tiro en el cuello el mes pasado en la Universidad de Utah Valley.

Tras su muerte el 10 de septiembre, el presidente Donald Trump pidió una respuesta no violenta al asesinato del que consideraba un buen amigo y uno de sus más fieles aliados.

"Él era un defensor de la no violencia. Esa es la forma en que me gustaría que la gente respondiera", dijo el presidente a los medios.

Desde entonces, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de EEUU aprobaron una resolución por las que se designa el 14 de octubre como Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk. La resolución fue presentada por el senador republicano Rick Scott y recibió apoyo bipartidista.

Charlie Kirk, una vida de fe

Charlie Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, y creció en los suburbios de Chicago. Estudió en el instituto Wheeling High School y más tarde se matriculó en la universidad, pero nunca terminó sus estudios universitarios.

Kirk fundó Turning Point USA en 2012 cuando aún era un adolescente y convirtió el grupo en una organización conservadora de alto perfil orientada a los jóvenes, convirtiéndose él mismo en un orador frecuente en los campus universitarios.

En lo personal, Kirk profesaba la fe cristiana evangélica: "Estoy más interesado en lo que Dios quiere de mí que en lo que yo quiero de Dios", decía con frecuencia.

El activista alcanzó notoriedad en numerosas ocasiones al viralizarse por debatir con estudiantes y militantes progresistas en todo el país. Estos intercambios, que solían tener lugar en universidades o actos políticos, tenían mucho que ver con el método de la mayéutica socrática, que utiliza preguntas para que el interlocutor descubra la verdad por sí mismo.

Durante las discusiones se abordaban temas como la importancia de los valores cristianos, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la defensa de la vida y la oposición al aborto, la crítica a la politización de las instituciones, el adoctrinamiento académico y el sesgo mediático.

El legado conservador de Charlie Kirk

Tras su muerte, la huella de Kirk ha quedado plasmada en TPUSA, una organización que cuenta con filiales en más de 1.500 centros educativos, más de 250.000 estudiantes afiliados y cerca de 150 empleados a tiempo completo en todo el país.

Charlie Kirk también presentaba The Charlie Kirk Show, un pódcast diario, que combinaba análisis político, activismo estudiantil y entrevistas. El activista también aparecía con frecuencia como invitado en Fox News y Newsmax.

Kirk fue además de activista y podcaster, autor. Escribió varios libros —Time for a Turning Point (2016); Campus Battlefield: How Conservatives Can WIN the Battle on Campus and Why It Matters (2018); The MAGA Doctrine (2020); The College Scam (2022); Right Wing Revolution (2024)— orientados a defender valores conservadores y a combatir la hegemonía progresista en las instituciones y dentro de la industria cultural.

Kirk estaba casado con Erika Frantzve, ex Miss Arizona USA; la pareja tuvo dos hijos pequeños. Erika asumió la dirección ejecutiva y la presidencia de Turning Point USA tras la muerte de su esposo y ha pasado a ocupar un papel público visible al frente de la organización.

Kirk, un aliado de Trump

Como patriota, líder juvenil y presidente de TPUSA, Charlie Kirk inspiró a muchos jóvenes conservadores a defender los valores cristianos y a apoyar electoralmente al presidente Trump.

En diciembre de 2024, el líder republicano elogió a Kirk durante un evento de Turning Point en Arizona por su apoyo en la campaña presidencial, especialmente por movilizar el voto joven.

"Quiero expresar mi tremenda gratitud a Charlie Kirk", dijo el presidente. "Es realmente un tipo increíble, increíble, y todo su equipo por sus incesantes esfuerzos para lograr esta victoria tan histórica... No es mi victoria, es su victoria. Es un gran honor".

La Casa Blanca homenajea a "un patriota intrépido"

Un par de días luego del asesinato de Kirk, la Casa Blanca publicó un emotivo vídeo en su cuenta oficial de X en tributo a la vida y trayectoria política del activista. En la secuencia de imágenes se ve a Kirk citando las Escrituras y hablando en diversos actos.

El homenaje está acompañado del mensaje: “En memoria de Charlie Kirk, un patriota intrépido y un hombre de fe inquebrantable que dedicó su vida a Estados Unidos".

El tributo también incluyó una frase de Kirk en la que invita a sus seguidores a mejorar la vida de los demás y a siempre buscar la libertad.

“Es más grande que tú, quiero que recuerdes que es más grande que yo. Estás aquí para mejorar la vida de otra persona, para buscar la libertad y la independencia”.

El vídeo concluye con la voz del activista conservador hablando de la vida perfecta de Jesucristo y su posterior resurrección.

JD Vance responde a las difamaciones de los progresistas contra Charlie Kirk

Días después de la muerte del activista, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condujo un episodio especial de The Charlie Kirk Show desde la Casa Blanca, en memoria de su amigo y aliado político.

En su intervención, Vance arremetió contra lo que calificó como ataques deshonestos hacia el legado de Charlie Kirk. El vicepresidente se refirió en particular a un artículo publicado en The Nation - una revista financiada por George Soros - titulado "El legado de Charlie Kirk no merece luto", en el que la autora Elizabeth Piers califica a Kirk de "provocador nacionalista cristiano blanco", afirmando que el activista "no era un promotor del discurso civil. Predicaba el odio, la intolerancia y la división".

En su intervención, Vance aseguró que estas afirmaciones no solo distorsionan los argumentos y las ideas del fundador de Turning Point USA, sino que además representan una difamación contra un joven esposo y padre que acaba de ser asesinado.

"Me impactó, no solo la deshonestidad de la difamación, sino también la alegría que despertó la muerte de un joven esposo y padre", expresó.

Gavin Newsom llegó a elogiarlo

Incluso sus detractores admiraban la gran influencia que tenía Kirk sobre los jóvenes. Durante el pódcast de Gavin Newsom, el gobernador demócrata llegó a admitirle a Kirk que su hijo lo admiraba y le contó que el adolescente quería faltar a la escuela para conocerle.

"Tu estás dejando una gran huella", le dijo el demócrata.

Tras la muerte de Kirk, Newsom se maravilló de la forma en que el activista se relacionaba con los jóvenes, al tiempo que criticó el enfoque de su propio partido hacia este grupo demográfico, afirmando que los demócratas "no han invertido tanta energía como deberían en este ámbito".