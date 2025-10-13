Columbus Day: herencia, historia y el legado español que marcó el destino de América

Publicado por Williams Perdomo 13 de octubre, 2025

Cada segundo lunes de octubre el país celebra el Columbus Day. Se trata de una fiesta federal que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. Y es que esa madrugada del 11 al 12 de octubre bajo el grito de "¡Tierra!", la historia mundial cambió para siempre.

Ese día nació el "Nuevo Mundo" con la llegada de Cristóbal Colón al frente de tres naves la Pinta, la Niña y la Santa María.

La llegada de Colón a América se produjo por encargo de los Reyes Católicos, monarcas de la corona española, que tenían la intención de explorar y abrir nueva vías de navegación. Su viaje comenzó el 3 de agosto de 1492 desde el Puerto de Palos (Huelva). Hasta que llegó a la isla de Guanahaní ubicada en el archipiélago de Las Bahamas, luego nombrada por Colón como San Salvador.

Este hecho histórico ahora es celebrado en América y España cada año. Es el recuerdo de la creación de un nuevo mundo moderno y de una identidad cuyas huellas se ven reflejadas no solo en las tradiciones, la religión, la civilización y otras similitudes que comparten todos los hispanos del mundo sino también en la forma de comunicarse, en su idioma: más 600 millones de personas en todo el mundo hablan español, según el Instituto Cervantes.

El primer registro de celebración en América

De acuerdo con la Librería del Congreso, la primera celebración registrada del Día de Colón en Estados Unidos tuvo lugar el 12 de octubre de 1792. Organizada por la Sociedad de San Tammany, también conocida como la Orden Colombina, que conmemoró el 300 aniversario del desembarco de Colón.

En ese sentido, la librería explicó que el 400 aniversario del evento inspiró el primer feriado oficial del Día de Colón en el país. El presidente Benjamín Harrison emitió una proclamación en 1892, "recomendando al pueblo la observancia en todas sus localidades del 400 aniversario del descubrimiento de América".

El presidente republicano también describió a Colón como "el pionero del progreso y la ilustración".. "Desde entonces, se han organizado programas escolares, obras de teatro y festividades comunitarias en todo el país para celebrar el Día de Colón", señaló la Librería del Congreso.

Además, desde 1971, cuando el Día de Colón se designó el segundo lunes de octubre, se celebra como feriado federal. En muchos lugares del país, los estadounidenses realizan desfiles para conmemorarlo.

Se celebra el 12 de Octubre en Hispanoamérica y España



​En Hispanoamérica y España la celebración se realiza el 12 de Octubre:"La conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos", explica la ley aprobada el 8 de octubre de 1987 que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre.

Sin duda, la herencia que dejó el descubrimiento no sólo se viven en los países hispanos. En Estados Unidos, los latinos también dejan sus huellas con su herencia hispana. Se trata de una fuerza humana que es pilar de la nación y un actor fundamental en su prosperidad y diversidad cultural.

Desde Felipe de Neve, fundador de la ciudad de Los Ángeles, en el pasado hasta la diseñadora Carolina Herrera en el presente, la comunidad hispana es un motor en el crecimiento de la sociedad estadounidense.

Este 12 de octubre al menos 68 millones de personas en el país celebrarán el inicio de esa herencia hispana. Conmemorarán aquella llegada de Colón que abrió las puertas a la cultura, tradición, creencia y progreso que hoy vive el continente americano.