Detrás del boom hispano en EEUU: "Una historia tremendamente optimista"

Publicado por Santiago Ospital 12 de octubre, 2025

"Vivimos un momento increíble en la historia", sitúa el presente de la comunidad hispana Matthew Fienup, del Latino GDP Project, a VOZ. Hoy, dice, un millón de latinos están ingresando en la mayoría de edad: "Hispanos nacidos en Estados Unidos, completamente bilingües, completamente biculturales, que crecieron viendo la extraordinaria ética de trabajo desinteresada de sus padres".

Ellos son el motor del boom hispano-estadounidense.

Datos frescos del censo, analizadas esta semana por Fienup y su equipo, revelan nuevas cifras de aquella bonanza latina: en 2024 los hispano-estadounidenses marcaron nuevos récords de población y fuerza laboral.

Estados Unidos cuenta con más de 68 millones de hispanos . El dato surge de una corrección de la Oficina del Censo, de la que el equipo de Latino GDP Project pudo sumar 2 millones de miembros a la población latina.

. El dato surge de una corrección de la Oficina del Censo, de la que el equipo de Latino GDP Project pudo sumar 2 millones de miembros a la población latina. El crecimiento poblacional estuvo impulsado por los nacimientos . No por la inmigración. Lo que se conoce como crecimiento natural (nacimientos - defunciones): "El cambio natural de población para los latinos ha sido positivo en todos los años que miramos desde 2010, a pesar de que durante los últimos años fue negativo para los no latinos".

. No por la inmigración. Lo que se conoce como (nacimientos - defunciones): "El cambio natural de población para los latinos ha sido positivo en todos los años que miramos desde 2010, a pesar de que durante los últimos años fue negativo para los no latinos". La fuerza laboral hispana creció un 5,5% , alcanzando los 35,1 millones de trabajadores. Número 4,1 puntos porcentuales por encima de los no-latinos.

, alcanzando los 35,1 millones de trabajadores. Número 4,1 puntos porcentuales por encima de los no-latinos. La participación de la población activa alcanzó un máximo histórico del 69%. Registro que a su vez marcó otro: la diferencia con los no-latinos nunca había sido tan alta, alcanzando los 6,2 puntos porcentuales de brecha en favor de los hispanos.

Marcas novedosas que se suman a las ya conocidas, reportadas previamente por VOZ: tomados como un país independiente, los hispano-estadounidenses serían la quinta economía del mundo con $4,1 billones (trillion) de PIB. Superarían a India, Italia, Francia...

Con un crecimiento del 5,5%, serían la economía de más rápido crecimiento entre las principales del globo. Superarían a China, a quien vienen dejando rezagada desde 2019. Evidencia, dice Fienup, de la resiliencia hispana: "Desde el comienzo de la pandemia, sorprendentemente, el PIB latino de EEUU es el PIB de más rápido crecimiento entre todas las principales economías".

Pero, por supuesto, lejos de ser una economía independiente, favorecen a todo el país: "Están produciendo crecimiento que se traduce en un aumento del nivel de vida y una mayor movilidad social para todos los estadounidenses". "Esto es algo de lo que todos nos beneficiamos".

El misterio de Tennessee

Al pensar en la Estados Unidos hispana, Tennessee no es lo primero que viene a la cabeza. Ni lo segundo, ni tercero. Ni cuarto... Pero el estado del sureste se está volviendo uno de los protagonistas inesperados del boom poblacional latino.

En El Estado Voluntario el español es el segundo idioma, detrás del inglés, según DATA USA. El primer lugar de proveniencia de residentes nacidos en el extranjero es México y el segundo, Guatemala. Sin embargo, la cantidad de latinos (+7% de la población) se ubica lejos de la de afroamericanos (+15%) y aún más de la de blancos (+del 71%). Lejos está también de los millones de hispanos que alberga Texas, que sólo con su población hispana supera -con creces- a la población total de Tennessee.

Por qué, entonces, ¿lidera esta última el boom latino?

Fienup plantea el problema de comparar el impacto hispano en estados que cuentan con números de población tan dispares. Por ejemplo, el caso más externo: California cuenta con más de 39 millones de habitantes, Wyoming con menos de 600.000. Sumar mil hispanos puede ser poco para California, mientras que para Wyoming significaría un sismo demográfico, económico y cultural.

Para comparar la huella latina entre uno y otro, en Latino GDP Project recurrieron al crecimiento porcentual. Así, Tennessee no es el único estado sorprendente que pasa a primera fila del boom: Vermont, Maine y Dakota del Sur comparten segundo puesto. Carolina del Sur completa el podio.

"¿Qué pasa con esos lugares?", plantea el profesor de la California Lutheran University. "Esos son también los estados cuyas economías más rápido crecen". Por tanto, concluye: "Dondequiera que se vea un crecimiento económico elevado, se verá también una contribución dramática de los hispanos".

Sin embargo, también es cierto que en números totales estados como Texas, California y Florida ocupan el lugar que se les espera en las tablas de crecimiento poblacional. Así como también que la población hispana se encuentra concentrada en pocos estados. Tres de cada cuatro hispano-estadounidenses viven en ocho estados, según un reporte de inicios de año de Latino GDP Project: California, Texas, Florida, New York, Illinois, Arizona, New Jersey y Colorado alojan a 48,6 millones de latinos.

"El grupo más estadounidense"

¿Cómo es el perfil del trabajador hispano? Fienup dice que para conocerlo alcanza con imaginarse uno "fundamentalmente americano": "Pensamos en que el estadounidense es trabajador, autosuficiente, optimista, patriótico, emprendedor, y en cada una de estas categorías vemos descrita a la cohorte latina en los Estados Unidos".

"Se puede decir que son el grupo más estadounidense", reflexiona. "Ellos realmente, realmente resaltan todas esas cosas que pensamos como fundamentalmente americanas".

"Son más propensos a iniciar negocios que los no latinos, el número de latinos altamente educados está creciendo tres veces más rápido que el de los no latinos", ejemplifica. Sus reportes están repletos de estas cifras: entre 2010 y 2023, el número de hispanos que alcanzó un título de grado o superior fue del 125,3%.

El investigador asegura que estas "ventajas" de los hispanos frente a los no-hispanos son uno de los resultados que surgen en los más de 30 reportes publicados por Latino GDP Project. "Esas ventajas económicas son una fuente de vitalidad para la economía en general", añade.

