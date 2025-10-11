Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar el cáncer de próstata

El expresidente recibirá este tratamiento durante cinco semanas. En septiembre se sometió a una cirugía para curar lesiones causadas por el cáncer de piel.

Joe Biden, durante un discurso en Maryland. Imagen de archivo

Joe Biden, durante un discurso en Maryland. Imagen de archivoAFP.

Alejandro Baños
Publicado por
Alejandro Baños

En:

El expresidente Joe Biden ha iniciado una nueva fase para combatir el cáncer de próstata que padece basado en ciclos de radioterapia y tratamiento hormonal.

En mayo, Biden fue diagnosticado de un agresivo cáncer de próstata que hizo metástasis en los huesos.

Según informó AFP, un portavoz del expresidente dijo que el nuevo tratamiento al que ha comenzado a someterse Biden tiene una duración, en principio, de cinco semanas.

"Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente sometido a radioterapia y tratamiento hormonal", informó el portavoz.

En septiembre, el expresidente fue intervenido mediante una cirugía de Mohs -consistente en la extracción de finas capas de piel que se examinan minuciosamente para determinar si existe o no la presencia de células cancerosas- para extirpar las lesiones causadas por el cáncer de piel.

Su estado físico fue lo que propició que Biden abandonase la carrera presidencial de 2024, dejando que Kamala Harris fuese la candidata demócrata para medirse a Donald Trump.

Recomendaciones

tracking