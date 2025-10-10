Una explosión en una fábrica de Tennessee deja varios muertos

Explosión en una fábrica de Accurate Energetic Systems en Tennessee YouTube-Fox News .

Publicado por Víctor Mendoza 10 de octubre, 2025

(AFP) Varias personas murieron y otras están desaparecidas luego de una explosión en una fábrica de Tennessee, informaron el viernes las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron a Accurate Energetic Systems, una compañía fabricante de explosivos ubicada en Bucksnort, un área del condado de Hickman. Funcionarios pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona.

Imágenes aéreas transmitidas por los medios mostraron escombros humeantes en el lugar de la explosión, con vehículos calcinados y destrozados esparcidos por todo el lugar.

"Podemos confirmar que hubo una explosión en Accurate Energetic Systems en el área de Bucksnort (...). Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para abordar la situación", escribió en Facebook la Oficina del Sheriff.

La oficina del alcalde en el condado de Hickman dijo a la AFP que no podía confirmar de momento ninguna muerte ni la causa de la explosión.

Pero el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, reportó "algunas" muertes y añadió que varias personas estaban desaparecidas tras la "explosión de gran magnitud" que envolvió a todo un edificio de las instalaciones.

"En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación", dijo.

Davis señaló que las autoridades habían asegurado el área, pero advirtió sobre la posibilidad de explosiones menores en los alrededores del lugar.