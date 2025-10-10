Publicado por Alejandro Baños 10 de octubre, 2025

Un hombre de Indiana fue ejecutado con la inyección letal este viernes en una prisión estatal ubicada en Michigan City, localidad ubicada a unas 175 millas al norte de Indianápolis.

Roy Lee Ward, de 53 años, fue condenado a la pena capital tras ser el responsable de la violación y asesinato de Stacy Payne, una joven de 15 años, en 2001. Sucedió en el domicilio de la víctima.

La adolescente fue hallada con varias puñaladas y con varios signos de haber sido violada. Fue trasladada a un hospital cercano, donde murió horas después. En la misma escena del crimen fue arrestado Ward, quien en ese momento tenía un cuchillo ensangrentado en la mano.

La ejecución de Ward se llevó a cabo este viernes después de la media noche en una prisión estatal de Indiana.

En agosto, tras un proceso judicial que duró casi un cuarto de siglo, la Corte Suprema de Indiana fijó el 10 de octubre como la fecha de la ejecución de Ward.

Desde enero, se han llevado a cabo 35 ejecuciones en el país, según informó AFP. El estado en el que más se ha aplicado la pena capital este año es Florida (13), seguida de Texas (cinco) y Carolina del Sur y Alabama (cuatro en cada uno).