María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, gana el Premio Nobel de la Paz

Publicado por Diane Hernández 10 de octubre, 2025

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel.

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", expresó el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité.

Según Watne, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

Tras la noticia Corina Machado compartió sus impresiones en un post de X:

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", escribió.

María Corina, de la ingeniería al activismo político María Corina Machado es ingeniero industrial, política y activista venezolana. Nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas.



Fundadora de la organización Súmate, centrada en la promoción de la participación ciudadana y la transparencia electoral, fue elegida diputada a la Asamblea Nacional en 2010. A lo largo de su carrera ha enfrentado persecución política, incluyendo la destitución arbitraria de su cargo legislativo en 2014.



En 2023, ganó las elecciones primarias de la oposición con más del 90% y fue una figura clave en el triunfo de la oposición en las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024, un triunfo que fue desconocido por el régimen de Nicolás Maduro en el país sudamericano.

El Nobel y su elección

Como es tradición, la elección corrió a cargo del Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento de Noruega. Este premio se entrega cada año como uno de los últimos de la temporada, quedando solo pendiente el Nobel de Economía, que se anunciará el próximo lunes.