Investigan la muerte de cuatro personas en una vivienda de San Francisco

Fachada de la casa en San Francisco Captura de pantalla de YouTube ABC News.

Publicado por Williams Perdomo 10 de octubre, 2025

Las autoridades informaron de que investigan la muerte de cuatro personas, se cree que dos de ellos son niños, que fueron encontradas en una vivienda de San Francisco (California). La policía calificó las muertes de sospechosas y de "acción criminal".

Las autoridades también señalaron que parece no haber una amenaza general para el público. La policía no ha revelado los nombres ni las edades de las víctimas.

"La Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco está llevando a cabo una investigación paralela y determinará la causa y la causa de la muerte", dijo la Policía de San Francisco en un breve comunicado.

Además, se supo que la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Francisco fue notificada de la muerte sospechosa y está a cargo de la investigación.

Entre tanto, los medios de comunicación preguntaron a los investigadores si el atacante podría haber sido uno de los cuatro encontrados muertos en la casa:

"Es una posibilidad. No estamos confirmando nada de eso en este momento, pero es una posibilidad de este incidente", dijo el oficial del SFPD, Robert Rueca, en unas declaraciones recogidas por ABCNews.