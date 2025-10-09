Publicado por Israel Duro 9 de octubre, 2025

Hasta 21 estadounidenses han sido galardonados con el prestigioso premio Nobel de la Paz. Entre ellos cuatro presidentes, un vicepresidente y un secretario de estado, además de figuras como Martin Luther King. El último en recibirlo fue Barack Obama, en 2009.

El galardón, siguiendo las indicaciones del testamento de Alfred Nobel, busca reconocer ciertos criterios:

En primer lugar, la promoción de la paz entre naciones. Es decir, los esfuerzos concretos del candidato para resolver conflictos internacionales, mediar en disputas o fomentar la reconciliación entre países enfrentados. Aquí es donde se basa en gran medida la candidatura de Donald Trump.

A continuación, se tiene en cuenta la reducción o eliminación de ejércitos y armamento, reflejando la preocupación de Nobel por un mundo más seguro y libre de violencia. Aquellas iniciativas que contribuyen a la disminución de fuerzas militares o a la regulación del armamento reciben especial atención.

Y, por último, se tiene en cuenta el fomento de congresos o acuerdos internacionales para la paz, incluyendo la participación en tratados, organizaciones o reuniones que busquen soluciones pacíficas y duraderas a los conflictos, algo en lo que el presidente también se ha mostrado activo.

Theodore Rooselvelt, el primero

Desde que Theodore Roosevelt se convirtiera en el primer estadounidense, en 1906, en lograr el galardón, otros 20 compatriotas han conseguido el prestigioso trofeo, a expensas de que Trump pudiera recibir el premio. Estos han sido:

1. Theodore Roosevelt (1906)

2. Elihu Root (1912)

3. Woodrow Wilson(1919)

4. Charles Gates Dawes (1925)

5. Frank Billings Kellogg (1929)

6. Nicholas Murray Butler (1931)

7. Jane Addams (1931)

8. Cordell Hull (1945)

9. John Raleigh Mott (1946)

10. Emily Greene Balch (1946)

11. Ralph Bunche (1950)

12. George Catlett Marshall (1953)

13. Linus Carl Pauling (1962)

14. Martin Luther King (1964)

15. Norman E. Borlaug (1970)

16. Henry A. Kissinger (1973)

17. Elie Wiesel (1986)

18. Jody Williams (1997)

19. Jimmy Carter (2002)

20. Al Gore (2007)

21. Barack Obama (2009)