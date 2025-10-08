El ICE arrestó a decenas de inmigrantes criminales en Portland en medio de los disturbios y la violencia

Publicado por Diane Hernández 8 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió este martes los antecedentes penales violentos de algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland el mes pasado.

Según el comunicado oficial, entre los detenidos se incluyen pedófilos , asesinos, depredadores sexuales y narcotraficantes.

"Pedófilos, asesinos, depredadores sexuales y narcotraficantes. Estos son los atroces criminales que los terroristas domésticos de Antifa intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen de nuestras comunidades", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

La funcionaria del DHS recalcó que "no permitiremos que los terroristas domésticos nos impidan expulsar a los peores de los peores. El presidente Trump ha desplegado un aumento de recursos federales en Portland. La CBP, el ICE, el FBI, el Departamento de Justicia y la DEA están deteniendo a alborotadores y terroristas domésticos de Antifa. Esta violencia terminará con el presidente Trump".

Kristi Noem viajó a Portland en medio de los disturbios

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, viajó a Portland el martes en medio de un aumento de recursos federales para restablecer la ley y el orden en esa ciudad.

Noem se reunió con la gobernadora Tina Kotek, el alcalde Keith Wilson, el jefe de policía de Portland, Bob Day, y otros funcionarios implicados en el control de los disturbios recientes.

De acuerdo a la policía de Portland, los agentes arrestaron a dos personas el martes y buscaban a una tercera por un posible asalto ocurrido la noche del martes cerca de las instalaciones del ICE. Dijeron que el sospechoso saltó al río Willamette y nadó hasta la isla Ross.