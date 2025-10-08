El ICE arrestó a decenas de inmigrantes criminales en Portland en medio de los disturbios y la violencia
"Pedófilos, asesinos, depredadores sexuales y narcotraficantes. Estos son los atroces criminales que los terroristas domésticos de Antifa intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen de nuestras comunidades", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió este martes los antecedentes penales violentos de algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland el mes pasado.
Según el comunicado oficial, entre los detenidos se incluyen pedófilos , asesinos, depredadores sexuales y narcotraficantes.
"Pedófilos, asesinos, depredadores sexuales y narcotraficantes. Estos son los atroces criminales que los terroristas domésticos de Antifa intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen de nuestras comunidades", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
La funcionaria del DHS recalcó que "no permitiremos que los terroristas domésticos nos impidan expulsar a los peores de los peores. El presidente Trump ha desplegado un aumento de recursos federales en Portland. La CBP, el ICE, el FBI, el Departamento de Justicia y la DEA están deteniendo a alborotadores y terroristas domésticos de Antifa. Esta violencia terminará con el presidente Trump".
Just The News
Oregón presenta una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Portland
John Solomon
Kristi Noem viajó a Portland en medio de los disturbios
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, viajó a Portland el martes en medio de un aumento de recursos federales para restablecer la ley y el orden en esa ciudad.
Noem se reunió con la gobernadora Tina Kotek, el alcalde Keith Wilson, el jefe de policía de Portland, Bob Day, y otros funcionarios implicados en el control de los disturbios recientes.
">
.@Sec_Noem on meeting with the Mayor of Portland: "What I told him is that if he did not follow through on some of these security measures for our officers... we're going to send 4x the amount of federal officers here so that the people of Portland could have some safety." pic.twitter.com/pSfCbQg4Bf— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 8, 2025
De acuerdo a la policía de Portland, los agentes arrestaron a dos personas el martes y buscaban a una tercera por un posible asalto ocurrido la noche del martes cerca de las instalaciones del ICE. Dijeron que el sospechoso saltó al río Willamette y nadó hasta la isla Ross.
Algunos de los peores delincuentes arrestados en Portland en septiembre incluyen:
- José Aguilar Zúniga, delincuente inmigrante ilegal de Honduras, condenado por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, fue arrestado previamente por dos cargos de transporte y venta de narcóticos y sustancias controladas, dos cargos de posesión de sustancias controladas, dos cargos de posesión o compra para la venta de sustancias controladas, una violación de la orden de arresto domiciliario, dos cargos de intento de homicidio, disparo ilegal de arma de fuego y amenazas. También tiene una orden de arresto pendiente con fecha de 2022 del Departamento de Policía de Denver, Colorado, por homicidio.
- Steven Carter Bell, un delincuente inmigrante ilegal de Canadá, condenado por dos cargos de abuso sexual en primer grado, que constituyen violencia doméstica, e invasión de la privacidad personal en primer grado.
- Flavio Ricardo Ledezma Nuno, un inmigrante ilegal de origen mexicano, fue condenado cuatro veces por posesión a sabiendas de una sustancia controlada, posesión de otra identificación y delitos contra el orden público. Anteriormente fue arrestado por resistirse al arresto, obstruir la aplicación de la ley, presentar una denuncia falsa, uso de una sustancia controlada en público, múltiples cargos por posesión de un arma peligrosa e incomparecencia.
- Gumercindo Remigio-Ortega, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por intento de penetración sexual ilegal en primer grado y abuso sexual en primer grado.
- Rofino Gómez-Reyes, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por portar un arma de fuego oculta y conducir bajo la influencia de sustancias intoxicantes.
- Luis Rolando De León Woodward, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir heroína.
- Agustín Garibay-Garibay, un delincuente indocumentado de México, condenado por intento de sodomía en segundo grado, violación de libertad condicional, entrega de marihuana, acoso y conducir bajo la influencia de intoxicantes, y previamente arrestado por agresión en cuarto grado.
- Suani Hernández-Escoto, una extranjera ilegal criminal de Honduras, condenada por tráfico de sustancias controladas, distribución, oferta y organización de la distribución de sustancias controladas, y previamente acusada por distribución de sustancias controladas.
- Carlos López-Maya, delincuente inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por intento de homicidio, conducir bajo los efectos del alcohol, reingreso ilegal al país, no portar ni presentar licencia, agresión, robo y uso ilegal de armas. Anteriormente había sido arrestado por conducir bajo los efectos de sustancias intoxicantes, conducción temeraria y un atropello con fuga.
- Jairzinho Joseph Runciman García, un criminal extranjero ilegal de Perú, condenado por atraer a un menor.