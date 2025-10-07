Oklahoma: arrestan a más de 90 inmigrantes ilegales que conducían camiones de carga pesada

Publicado por Williams Perdomo 7 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó de que se llevó adelante una operación de tres días del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP) contra amenazas específicas a la seguridad pública en la carretera I-40 en ese estado.

Los operativos de seguridad ocurrieron del 22 al 25 de septiembre de 2025. Durante las redadas, el ICE verificó los antecedentes de los extranjeros que la OHP encontró. Como resultado, 120 inmigrantes ilegales fueron detenidos por infracciones migratorias, 91 de los cuales conducían un vehículo comercial.

Dos inmigrantes indocumentados también fueron arrestados en un cultivo de marihuana cercano.

Entre el historial delictivo de los 120 inmigrantes ilegales se incluyen condenas previas por:

Manejar bajo efectos del alcohol

Reingreso ilegal a Estados Unidos

Lavado de dinero

Tráfico de personas

Agresión

Conspiración para distribuir cocaína

Procesión de una sustancia controlada

En ese sentido, Madison Sheahan, subdirectora del ICE, sostuvo que los inmigrantes ilegales no deberían conducir camiones de carga pesada:

"Los inmigrantes indocumentados no tienen por qué operar camiones de 18 ruedas en las carreteras estadounidenses. Nuestras carreteras ahora son más seguras sin estos inmigrantes indocumentados al volante. Animamos a más agencias estatales y locales del orden público a firmar acuerdos 287(g) para ayudar a eliminar las amenazas a la seguridad pública y recibir los fondos de reembolso disponibles para nuestros socios en el ámbito del orden público", dijo Sheahan.

El caso de Harjinder Singh

En septiembre, se conoció el arresto por parte de ICE de un inmigrante ilegal que causó un accidente de varios vehículos mientras conducía un camión de 18 ruedas en California, dejando a una niña de cinco años, Dalilah , con heridas críticas.

"En agosto, ICE presentó una orden de arresto contra un inmigrante ilegal delincuente, Harjinder Singh, luego de su arresto por tres cargos de homicidio vehicular mientras conducía un camión semirremolque en Florida", recordó la agencia.