California: al menos tres heridos tras estrellarse un helicóptero médico en una autopista de Sacramento

De acuerdo con las autoridades, un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica.

Tres personas quedaron en condición crítica este lunes luego de que un helicóptero médico se estrellara en una vía del estado de California.  El accidente ocurrió después de las 19H00 (02H00 GMT del martes) en la autopista 50 de la capital estatal Sacramento.

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica. 

El capitán de bomberos de Sacramento, Justin Sylvia, detalló -en unas declaraciones recogidas por CNN- que una de las víctimas fue rescatada tras quedar atrapada debajo del helicóptero.

En ese sentido, las autoridades explicaron que ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el accidente. Inicialmente no se dieron a conocer las causas del siniestro.

La autopista quedó cerrada por una duración indeterminada.

REACH Air Medical Services sobre el accidente

Entre tanto, REACH Air Medical Services -una reconocida empresa de transporte médico aéreo y terrestre- emitió un comunicado en el que señaló que "estamos en proceso de determinar los detalles de esta situación, así como el estado del equipo de REACH involucrado, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Continuaremos proporcionando información a medida que esté disponible". 

