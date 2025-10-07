California: al menos tres heridos tras estrellarse un helicóptero médico en una autopista de Sacramento

Publicado por Williams Perdomo 7 de octubre, 2025

Tres personas quedaron en condición crítica este lunes luego de que un helicóptero médico se estrellara en una vía del estado de California. El accidente ocurrió después de las 19H00 (02H00 GMT del martes) en la autopista 50 de la capital estatal Sacramento.

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica.

El capitán de bomberos de Sacramento, Justin Sylvia, detalló -en unas declaraciones recogidas por CNN- que una de las víctimas fue rescatada tras quedar atrapada debajo del helicóptero.

En ese sentido, las autoridades explicaron que ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el accidente. Inicialmente no se dieron a conocer las causas del siniestro.

La autopista quedó cerrada por una duración indeterminada.