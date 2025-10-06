Bari Weiss dirigirá CBS News tras la compra de 'The Free Press' por Paramount
Aunque conservará su puesto de redactora jefe en The Free Press, también asumirá el mismo cargo en CBS News y seguirá presentando su podcast.
Bari Weiss se convertirá en la nueva redactora jefe de CBS News después de que Paramount comprara su medio, The Free Press, confirmó Weiss.
"The Free Press es una organización de noticias por encima de todo. Así que iré al grano", dijo Weiss en su podcast. "Esta mañana, The Free Press se une a Paramount".
Weiss fundó The Free Press tras abandonar The New York Times en 2020 y aparecer en los titulares por una carta de dimisión de alto perfil en la que criticaba al medio por supuestamente no defenderla de colegas hostiles.
Aunque conservará su puesto de editora jefe en The Free Press, también asumirá el mismo cargo para CBS News y seguirá presentando su podcast.