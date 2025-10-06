Hegseth convoca a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a movilizarse a Chicago, Portland y “donde sea necesario”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de octubre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un memorando autorizando la movilización de hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para misiones federales de protección en Chicago, Portland y otras ciudades del país, según un documento oficial fechado el 5 de octubre.

La orden dispone que los efectivos se integren al servicio federal por un período inicial de 60 días, prorrogable en caso de ser necesario. De acuerdo con el texto, los militares estarán bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos y coordinarán directamente con el Estado Mayor Conjunto.

“El presidente me ha autorizado a coordinar con usted la movilización de hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas bajo la sección 12406 del título 10 del Código de los Estados Unidos”, se lee en el memorando firmado por Hegseth. “Las órdenes entrarán en vigor de inmediato por un período inicial de 60 días, con posibilidad de extensión, para realizar misiones de protección federal donde sea necesario, incluidas las ciudades de Portland y Chicago".

UPDATE: Hegseth today called up 400 members of the Texas National Guard, with Gov. Abbott's apparent permission, to be deployed "where needed, including in the cities of Portland and Chicago." https://t.co/FoE2jn7qF0 pic.twitter.com/xSl7pcQ09I — Kyle Cheney (@kyledcheney) October 6, 2025

El documento explica que la decisión responde a una serie de incidentes violentos y amenazas creíbles de nuevos ataques que estarían obstaculizando la aplicación de las leyes federales en Illinois, Oregón y otras jurisdicciones.

La medida se produce en un contexto política más amplia del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad interna, proteger propiedades federales y asistir a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Patrulla Fronteriza (CBP), tras semanas de disturbios y bloqueos a agentes federales en diversas ciudades.

Reacción de Pritzker: “Esto es una invasión de Trump”

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, criticó duramente la decisión, afirmando que no fue consultado ni informado sobre el despliegue.

“Debemos empezar a llamar esto por su nombre: la invasión de Trump”, escribió Pritzker en un comunicado publicado en ‘X’, denunciando que se enviarán tropas federales “sin el conocimiento, consentimiento o cooperación” del estado.

Pritzker también instó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a retirar su apoyo a la movilización, y acusó al Gobierno federal de usar a los miembros de la Guardia Nacional “como accesorios políticos”.

“Los valientes hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional no deben ser utilizados como elementos de propaganda. Este es un momento en que cada estadounidense debe hablar y detener esta locura”, concluyó el líder demócrata.

La movilización de efectivos de la Guardia Nacional ocurre días después de los ataques a agentes federales del DHS en Broadview, un suburbio de Chicago, donde vehículos embistieron y acorralaron a oficiales de inmigración. El FBI informó que dos individuos fueron arrestados y acusados de agredir a oficiales federales con un arma mortal o peligrosa.