Arrestan a Mark Sanchez, ex quarterback y presentador de Fox Sports

Publicado por Virginia Martínez 5 de octubre, 2025

Mark Sanchez, ex quarterback de la NFL, fue arrestado este sábado cuando se encontraba en un hospital de Indianápolis por su presunto papel en un incidente todavía sin aclarar en que habría sido apuñalado.

Así lo informó el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, que detalló que el ahora comentarista deportivo de 38 años había sido detenido por tres delitos menores: agresión con lesiones, allanamiento ilegal de un vehículo motorizado y embriaguez pública.

Tras el incidente, la Policía publicó un comunicado asegurando que habían estado involucrados "dos hombres adultos". Uno de ellos había sufrido laceraciones y el otro "lesiones compatibles con heridas de arma blanca".

"Sánchez sigue ingresado en el hospital y aún no ha sido ingresado en el Centro de Detención para Adultos", sostuvo también el departamento. Todavía no se han presentado cargos, decisión que quedará en manos de la Fiscalía del Condado de Marion. Desde la Policía local remarcaron que el arresto es "simplemente de una acusación", por lo que "Sánchez debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia".

El exdeportista se encontraba en Indianapolis para cubrir el partido del domingo entre los Colts y los Raiders para Fox Sports. Él mismo informó, antes del comunicado oficial, que se encontraba en el hospital, recuperándose, aunque sin entrar en detalles.

Tanto Fox Sports como los New York Jets, uno de sus antiguos equipos, enviaron mensajes de apoyo a él y su familia.