La psiquiatra que lucha contra el adoctrinamiento de género en niños: entrevista exclusiva con la Dra. Miriam Grossman

Publicado por Joaquín Núñez 4 de octubre, 2025

Miriam Grossman es una psiquiatra estadounidense especialista en infancia y adolescencia. A raíz de sus estudios de más de 20 años en la educación sexual y de género, escribió el libro ‘You’re teaching my child What?’, el cual la llevó a aparecer, por ejemplo, en la película de Matt Walsh, ‘What is a Woman?’.

Entre otras cosas, se opone a la ideología de género, a las cirugías de cambio de sexo y a los bloqueadores de pubertad. La doctora estuvo recientemente en Argentina, invitada por las organizaciones CitizenGO y Padres Unidos. Esta última se dedica a combatir el “adoctrinamiento” en las aulas.

Recientemente, la psiquiatra viajó a Argentina para brindar una serie de conferencias. La agenda incluyó una exposición en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como así también una conferencia en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante su viaje, Grossman habló con VOZ sobre la presentación de su libro y sobre el impacto de estas enseñanzas en los jóvenes.

“La educación sexual realmente proviene de las mentes de personas muy perturbadas”

Sobre los motivos que la llevaron a escribir el libro, habló de sus años trabajando en una clínica para estudiantes, donde muchos jóvenes acudían a ella con “depresión, ansiedad y todo tipo de problemas”.

“Empecé a hacer preguntas a mis alumnos para intentar comprender por qué estaban tan deprimidos. Y muchas veces descubrí que la razón estaba relacionada con algún comportamiento, alguna decisión sexual que habían tomado”, continuó.

Acto seguido, explicó los orígenes y las consecuencias de la educación sexual que reciben los niños en las escuelas estadounidenses y de otros países.

“Descubrí que la educación sexual realmente proviene de las mentes de algunas personas muy perturbadas”, nombrando por ejemplo a Alfred Kinsey.

“Las personas que idearon estas ideas... eran, en primer lugar, pedófilos. (…) Se les ocurrió esta nueva visión del mundo en la que el mundo sería un lugar mejor si hubiera una libertad sexual total. (…) Eran pedófilos. Los pedófilos quieren que los niños sean sexuales para poder decir después: ‘Pero el niño lo quiere. Yo no soy una mala persona. El niño lo quiere. El niño es sexual’”, añadió Grossman.

“En las escuelas se ven materiales e imágenes no apropiados para los niños”

Grossman, quien estudió el contenido educativo en varios países, aseguró que Argentina es uno de los peores casos.

Para ilustrar su punto, mostró un libro escolar gubernamental distribuido por la Provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. En una de las cartas de un juego, se podía ver a un hombre adulto en una bañera con un niño, imagen que indignó a la doctora: “¿Son padre e hijo? ¿Son maestro y alumno?”.

Otra de las cartas mostraba a una niña posando de una forma que Grossman encontró no saludable: “Le está transmitiendo el mensaje de que lucir así, vestirse así, posar así delante de los adultos es algo bueno. Esto es sexualizar a una niña pequeña, y es precisamente lo que no queremos hacer con nuestros hijos”.

“El mensaje que se transmite a los niños, a los niños pequeños que juegan a este juego, es que así es como debe verse una niña. (…) Ese no es un mensaje saludable. Es un mensaje sexualizado y es un mensaje de grooming”, señaló la psiquiatra.

Sobre el grooming sexual, explicó que en este caso tiene que ver con que los niños piensen que el comportamiento sexualizado con otra persona es normal, incluso con un adulto.

¿Cuáles son los efectos en los niños?

Grossman afirmó que la enseñanza y la normalización de este tipo de contenidos pueden tener efectos negativos en los niños, sobre todo en los más pequeños. “Elimina las inhibiciones de los niños y eso es justo lo contrario de lo que queremos. Queremos que los niños tengan intuición... y queremos que la respeten. Y todos estos juegos se la van a quitar”, sumó.

En un mensaje para los padres, les recomendó que “escuchen sus instintos”. “Incluso les diría que las ideas que la educación sexual les introduce a sus hijos, son venenosas”.

Por último, se mostró esperanzada de cara al futuro y aseguró que “las mentiras se van a derrumbar, es algo que va a suceder”.

“A veces luchar contra esto lleva años, pero quiero decirles que podemos lograrlo”, sentenció.