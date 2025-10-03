El ICE arresta afuera de su oficina en Houston a un inmigrante ilegal armado con un cuchillo

Publicado por Diane Hernández 3 de octubre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó este jueves a José Andrés Rodríguez-Torres, un delincuente indocumentado de México, después de que se acercó al estacionamiento restringido para empleados en la oficina de campo de ICE en Houston con un cuchillo y una pipa de crack.

Según el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ser abordado por agentes del ICE, Rodríguez Torres les dijo voluntariamente que era de México, se puso tenso y se tiró al suelo.

Mientras estaba en el suelo, los agentes observaron un cuchillo envainado colgando de su cintura y lo detuvieron. Durante un registro posterior, también encontraron en su bolsillo una pipa de vidrio que se usa habitualmente para fumar crack.

"Un inmigrante ilegal delincuente, liberado por la Administración Biden y previamente deportado cuatro veces, armado con un cuchillo en un estacionamiento restringido frente a una oficina de ICE en Houston", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin .

Sobre el asunto la funcionaria agregó que "este tipo de amenazas y riesgos enfrentan nuestros oficiales a diario mientras trabajan para deportar a los más desfavorecidos. Tan solo ayer, se produjo un incidente con un cuchillo frente a las instalaciones de Houston, y en dos incidentes separados, indocumentados delincuentes usaron autos como armas contra nuestros oficiales".

El historial delictivo de José Andrés Rodríguez-Torres Rodríguez-Torres ha sido arrestado y deportado por funcionarios de la Patrulla Fronteriza o de ICE en cuatro ocasiones diferentes:

​

​El 27 de diciembre de 2012, ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Tecate, California, y fue arrestado por la Patrulla Fronteriza y devuelto voluntariamente a México.

​El 14 de abril de 2014, reingresó ilegalmente al país por segunda vez, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza y regresó voluntariamente a México.

​El 22 de abril de 2014, volvió a ingresar ilegalmente por tercera vez cerca de Rio Grande City, Texas, y fue arrestado por la Patrulla Fronteriza y regresó voluntariamente.

​El 24 de abril de 2014, ingresó ilegalmente por cuarta vez, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza y regresó voluntariamente a México.

​Rodríguez Torres reingresó ilegalmente a EEUU por quinta vez -un delito grave- en fecha y lugar desconocidos y sin inspección por parte de un funcionario de inmigración. Permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del proceso de deportación, anunció la agencia. ​

​El 30 de octubre de 2024, agentes del ICE lo encontraron en Seatle, tras su arresto por robo, pero gracias a las políticas de apertura fronteriza de Biden se le permitió "seguir aterrorizando a los estadounidenses", explica el comunicado del DHS. por funcionarios de la Patrulla Fronteriza o de ICE en cuatro ocasiones diferentes:​El 30 de octubre de 2024, agentes del ICE lo encontraron en Seatle, tras su, pero gracias a lasse le permitió "seguir aterrorizando a los estadounidenses", explica el comunicado del DHS.

A pesar de un aumento del 1.000% en las agresiones contra los agentes del orden público del DHS, la agencia se ha mantenido firme en su misión de hacer cumplir la ley, defender la patria y proteger a los ciudadanos estadounidenses.