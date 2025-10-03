California: se registró un incendio masivo en la refinería de Chevron en El Segundo
La Oficina de Gavin Newsom aseguró que el gobernador fue informado del siniestro y que el estado está coordinando las labores con las agencias locales y federales.
Las autoridades informaron de que se registró un incendio masivo en la refinería de Chevron en El Segundo (California). Testigos detallaron que sintieron una gran explosión alrededor de las 9:30 p.m., con llamas anaranjadas y columnas de humo. En las redes sociales se publicaron imágenes del hecho.
Entre tanto, el alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, resaltó que la causa del incendio aún está por esclarecerse. Además, explicó que el incendio no se extendió más allá de las instalaciones de la refinería y que todo el personal estaba localizado.
"Nuestra oficina está coordinando en tiempo real con agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública", resaltó la oficina de Newsom en un breve comunicado.
The Governor has been briefed on the incident at Chevron’s El Segundo refinery in Los Angeles County.— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 3, 2025
Our office is coordinating in real time with local and state agencies to protect the surrounding community and ensure public safety.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que "el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está listo para atender cualquier solicitud de ayuda mutua. No se conoce ningún impacto en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) por el momento".
I’ve been briefed on the fire in El Segundo outside of our city limits and I’ve also spoken with Supervisor @HollyJMitchell.— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) October 3, 2025
LAFD stands at the ready to assist with any mutual aid request. There is no known impact to LAX at this time.
We will continue to monitor this situation. https://t.co/VdmtUYuFps