Atentado en Mánchester: Starmer promete proteger a los judíos, pero Israel lo acusa de no frenar el antisemitismo

Publicado por Williams Perdomo 2 de octubre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que una respuesta débil al terrorismo sólo envalentonará a los terroristas. La declaración se dio luego de que al menos tres personas murieran - incluido el atacante - y otras cuatro resultaran heridas este jueves en Mánchester durante el día de la festividad judía de Yom Kipur.

“Como advertí en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y la unidad pueden derrotarlo”, escribió en su cuenta de X.

El primer ministro aseguró que “Israel lamenta junto a la comunidad judía en el Reino Unido el bárbaro ataque terrorista en Mánchester”. El hecho ocurrió en un ataque frente a una sinagoga, calificado de terrorista por la policía.

“Nuestros corazones están con las familias de los asesinados y oramos por la pronta recuperación de los heridos”, agregó.

Entre tanto, Gideon Sa'ar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, aseguró que las autoridades británicas “no han tomado las medidas necesarias para frenar esta ola tóxica de antisemitismo y han permitido efectivamente que persista”.

“Hay que decir la verdad: la incitación antisemita y antiisraelí flagrante y desenfrenada, así como los llamados a apoyar el terrorismo, se han convertido recientemente en un fenómeno generalizado en las calles de Londres, en ciudades de toda Gran Bretaña”, sostuvo Sa'ar en un comunicado publicado en su cuenta de X.

En ese sentido, el ministro sostuvo que Israel espera más que palabras del Gobierno de Keir Starmer. “Esperamos y exigimos un cambio de rumbo, acciones efectivas y medidas de control contra la desenfrenada incitación antisemita y antiisraelí en Gran Bretaña”, resaltó el israelí.

Por su parte, Starmer prometió garantizar la seguridad de los judíos en Gran Bretaña tras el ataque. “A cada persona judía en este país, también quiero decirles esto: sé cuánto miedo tendrán dentro de ustedes, realmente lo sé”, expresó Starmer en unas declaraciones recogidas por The Telegraph tras el ataque terrorista.

“Les prometo que esta Gran Bretaña se unirá para abrazar a su comunidad y mostrarles que Gran Bretaña es un lugar donde ustedes y sus familias están seguros, a salvo y pertenecen”, añadió el primer ministro que también alertó que el odio está creciendo en su país.

Además, Starmer sostuvo que “el horrible incidente de hoy demuestra por qué. Y aunque no se trata de un odio nuevo, es algo con lo que los judíos siempre han convivido, debemos ser claros: es un odio que resurge, y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más”.