Nueva York: dos aviones chocan en el aeropuerto LaGuardia sin dejar heridos graves

Publicado por Carlos Dominguez 2 de octubre, 2025

Dos aviones operados por una subsidiaria de Delta chocaron el miércoles en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, indicaron autoridades y la aerolínea. Las dos aeronaves transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo.

El incidente, que involucró dos aviones de Endeavor Air, ocurrió el jueves a las 9:58p.m. (hora local) mientras uno aterrizaba y el otro se preparaba para despegar, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Citando información preliminar, Delta señaló que el ala del avión que estaba rodando antes de su partida hacia Roanoke, Virginia, hizo "contacto con el fuselaje de la aeronave que estaba llegando".

Tras el incidente, una persona fue llevada al hospital luego de sufrir "lesiones que no amenazan su vida". Por su parte, Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Una colisión a baja velocidad

Delta, la empresa matriz de Endeavor Air, dijo que "trabajará con todas las autoridades para revisar" las medidas de seguridad tras el accidente que describió como "una colisión a baja velocidad mientras rodaban por la pista".

Imágenes compartidas por medios, que AFP no pudo verificar de inmediato, mostraron daños en el morro de uno de los aviones.

La Autoridad Portuaria indicó que las operaciones en LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, no se interrumpieron.