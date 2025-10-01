Jane Goodall, pionera de la primatología cuya investigación transformó la comprensión de los chimpancés, fallece a los 91 años

Publicado por Agustina Blanco 1 de octubre, 2025

El mundo de la ciencia y la conservación pierde a una de sus figuras más icónicas. Jane Goodall, la primatóloga británica cuya investigación transformó la comprensión de los chimpancés falleció a los 91 años por causas naturales.

El anuncio fue realizado por el Instituto Jane Goodall, la organización que fundó en 1977 y que continúa su labor en la preservación de los hábitats de los primates. Goodall se encontraba en California, participando en una gira de conferencias por Estados Unidos, cuando ocurrió el deceso.

"Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una defensora incansable de la protección y restauración de nuestro mundo natural", expresó el instituto en un comunicado difundido en redes sociales.

Una vida dedicada a los chimpancés



El amor de Goodall por los animales brotó desde su infancia en Inglaterra. A los 10 años, fascinada por libros como Doctor Dolittle y Tarzán, juró viajar a África para vivir entre la fauna salvaje, un sueño que moldeó su destino. Con solo 26 años, en julio de 1960, llegó al Parque Nacional Gombe en Tanzania, equipada apenas con un cuaderno, binoculares y una pasión inquebrantable por los chimpancés. El terreno era hostil: escarpado, densamente boscoso y plagado de amenazas como búfalos y leopardos. Sin embargo, Goodall lo describió como "lo que siempre soñé", según reseña ABC News.

Sus observaciones demostraron que los chimpancés no eran vegetarianos dóciles, sino que cazaban, fabricaban herramientas (como usar ramitas para pescar termitas) y exhibían comportamientos complejos similares a los humanos: comunicación emocional, personalidades individuales, abrazos, besos y hasta guerras organizadas. "Cuán parecidos a nosotros son", reflexionó en una entrevista con ABC News en 2020, destacando sus gestos afectuosos y su capacidad para la violencia o el altruismo. Estos hallazgos, considerados uno de los logros científicos del siglo XX por su instituto, redefinieron la etología y el parentesco evolutivo entre humanos y primates.

Su trabajo no solo ganó reconocimiento científico —incluyendo su designación como Mensajera de la Paz de la ONU— sino que pavimentó el camino para más mujeres en carreras STEM. Según datos citados por el Instituto Jane Goodall, basados en censos de 1970 a 2011, la participación femenina en estos campos pasó del 7% al 26% en seis décadas.

Una voz global



Goodall extendió su influencia más allá de la academia. Fundó el Instituto Jane Goodall en 1977 para combatir la destrucción de hábitats y el tráfico ilegal de primates, un esfuerzo que mantiene el estudio de chimpancés en Gombe como el más longevo del mundo.

En 2022, colaboró con Apple para promover el reciclaje de dispositivos y reducir la extracción minera, afirmando: "Es posible ganar dinero sin destruir el planeta".

Su impacto cultural se selló en 2022 con una edición especial de la muñeca Barbie inspirada en ella, con camisa caqui, binoculares y un cuaderno, fabricada con plástico reciclado para conmemorar sus 62 años en Gombe.