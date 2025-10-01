Nueva York: una explosión de gas provoca el derrumbe de un edificio en el Bronx

Publicado por Carlos Dominguez 1 de octubre, 2025

Una explosión de gas en el Bronx provocó el derrumbe parcial de un gran edificio de apartamentos un poco después de las 8:00 a.m. del miércoles. El incidente ocurrió en las residencias Mitchel Houses del New York City Housing Authority (NYCHA), ubicadas en el barrio de Mott Haven.

De acuerdo a ABC7, la explosión derrumbó el pozo incinerador del edificio de 17 pisos, que se trata de una esquina entera del rascacielos. El resto del inmueble parecía estar estable sin apartamentos afectados, pero esto estaba siendo investigado por el Departamento de Edificios (DOB).

Por el momento, el DOB estableció una zona de derrumbe para cualquier otro escombro que pueda caer. De igual manera, perros policía de NYPD han registrado el área sin indicios de que haya nadie atrapado y, hasta ahora, no hay informes de heridos.

Los residentes están siendo enviados a un centro comunitario en la calle 138 y la avenida Alexander.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó en X estar recibiendo una evaluación completa de las autoridades competentes y pidiendo a los vecinos que eviten acercarse a la zona.

NYCHA también emitió un comunicado en el que señaló:

"Esta mañana, NYCHA se unió a agencias asociadas incluyendo FDNY, NYPD, NYCEM y DOB, así como Con Edison, para responder a un incidente en Mitchel Houses. Los primeros informes hablan de una explosión en una chimenea del edificio. Afortunadamente, no se ha informado de heridos, y se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa de este suceso y el alcance de cualquier daño más allá del daño exterior en la chimenea. Las agencias están en el lugar para garantizar la seguridad de los residentes y del público".