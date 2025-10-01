La Fiscalía de Nueva York pide más de 11 años de prisión contra el rapero Diddy

El productor musical Sean Diddy Combs posa ante las cámaras en unos premios de música AFP.

Publicado por Diane Hernández 1 de octubre, 2025

(AFP) Un fiscal de Nueva York pidió una pena superior a los 11 años de prisión contra la estrella del hip-hop P. Diddy, quien fue absuelto en julio de los cargos más graves de violencia sexual presentados en su contra.

Sean Combs, su nombre real, está actualmente en prisión y conocerá su condena el viernes ante el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

De 55 años, Diddy fue acusado de obligar a dos exparejas a mantener relaciones sexuales no deseadas con hombres, para lo que contó con la ayuda de fieles empleados que lo encubrieron y protegieron.

A principios de julio, fue absuelto de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más graves punibles con cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con multas de prostitución.

"Sus crímenes son graves"

El fiscal federal Jay Clayton justificó la pena solicitada señalando que "sus crímenes son graves y han llevado, en varios casos similares, a penas superiores a diez años" de prisión.

"También se necesita una pena sustancial de prisión en este caso porque el acusado no está arrepentido", escribió.

"[Combs] intenta presentar décadas de abusos como simplemente la consecuencia de relaciones mutuamente tóxicas. Pero nada es mutuo en una relación donde una persona tiene todo el poder", agregó el fiscal.