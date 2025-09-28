El 'curioso' concepto de Justicia demócrata: Bragg retira los cargos contra la mujer que agredió brutalmente a una activista provida

Publicado por Israel Duro 28 de septiembre, 2025

Una vez más, los demócratas han dado muestras de que su peculiar concepto de Justicia. En plena cruzada de Donald Trump contra el crimen violento, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg volvió a exhibir su debilidad por los criminales al retirar los cargos contra la mujer que agredió brutalmente a una activista provida que le interpeló mientras grababa una encuesta.

En unas salvajes imágenes que dieron la vuelta al mundo, Savannah Craven Antao terminó completamente cubierta de sangre tras recibir una paliza de Brianna Rivers que terminó con la activista en el hospital y una factura médica de 3.000 dólares.

La agresora ni siquiera será acusada de delito menor

Gracias a la grabación -que fue vista por millones de personas en RRSS-, la Policía de Nueva York de Nueva York detuvo a Rivers acusándola de un delito de agresión en segundo grado. Rivers activó un GoFundMe para pagar los gastos de defensa, aunque, en un giro sorprendente, y explicación por parte de la Oficina del fiscal Bragg, los cargos fueron rebajados a delito menor y, finalmente, completamente desestimados de manera casi clandestina.

Una situación que ha causado indignación en Craven, que acusa a Bragg de no defender a las víctimas de la violencia ni a la libertad de expresión. La periodista anunció que, junto a la Thomas More Society, seguirá exigiendo responsabilidades, para lo que presentarán una demanda civil contra Rivers.

"Millones de personas vieron como fui atacada, una agresión no provocada, captada por una cámara mientras compartía pacíficamente mis opiniones provida y participaba en un diálogo respetuoso. Incluso con pruebas irrefutables, la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg dejó tranquilamente que los cargos se desvanecieran, como si proteger a la gente de la violencia fuera negociable. La violencia política nunca debe tolerarse ni dejarse pasar. Cuando quienes ostentan el poder se niegan a exigir responsabilidades a quienes responden a la libertad de expresión con violencia, se pone en peligro el tejido mismo de nuestra sociedad civil. No me dejaré intimidar ni silenciar cuando se trate de defender a los no nacidos y, con el apoyo de la Thomas More Society, seguiré presionando para que se exijan responsabilidades".

"Flagrante ejemplo de persecución selectiva" y "peligroso precedente"

Precisamente desde esta organización emitieron un comunicado anunciando la nueva denuncia y alertando sobre la peligrosa vara de medir de Bragg:

"Este flagrante ejemplo de persecución selectiva muestra un preocupante desprecio por la igualdad de protección, dejando la defensa pacífica de la vida expuesta a la intimidación y la violencia. Puede que la agresora de Savannah se haya librado de las consecuencias penales por el fallo del fiscal del distrito de Manhattan, pero nosotros nos encargaremos de que rinda cuentas. Buscaremos justicia para Savannah, incluyendo daños punitivos, como lección para aquellos que piensan que pueden responder al discurso provida con violencia".

Además, Christopher Ferrara, asesor veterano en Thomas More Society añadió que "La escandalosa negativa del fiscal Bragg a defender la Justicia sólo contribuye a socavar la confianza en el sistema, especialmente cuando nuestro clima político se ha vuelto tan tenso como ahora. No procesar estos cargos tan claros establece un peligroso precedente sobre cómo responde nuestra sociedad a la violencia contra quienes participan en el diálogo democrático".